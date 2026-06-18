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O POLOŽAJU HRVATA

Plenković o prijedlogu DP-a za BiH: 'Vidjet ćemo kako će izgledati konačna verzija'

Piše HINA,
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Plenković o prijedlogu DP-a za BiH: 'Vidjet ćemo kako će izgledati konačna verzija'
Foto: Laia Ros/REUTERS

Premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak u Bruxellesu da se s koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom (DP) vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u BiH, koju ta stranka predlaže

“Mi smo se na zadnjem sastanku koalicije dogovorili da, kada kolege dovrše svoj nacrt, obave konzultacije s ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, u čijoj je nadležnosti vanjska i europska politika pa tako i odnosi sa susjedima i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija”, rekao je Plenković po dolasku na summit EU-a.

Domovinski pokret je u srijedu izvijestio kako su u srijedu održali prvi sastanak s predstavnicima HDZ-a na kojem su raspravljali o DP-ovom prijedlogu saborske Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, a kojom među ostalim, traže uspostavu zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH.

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“Odlučno odbacujemo uobičajene neutemeljene primjedbe da se Republika Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja susjedne države. Republika Hrvatska nije samo supotpisnica Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, već ima i ustavnu te političku odgovornost prema Hrvatima u BiH", poručili su u priopćenju.

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