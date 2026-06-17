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DP traži posebnu izbornu jedinicu za Hrvate u BiH, o tome već razgovarali s HDZ-om

Piše HINA,
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DP traži posebnu izbornu jedinicu za Hrvate u BiH, o tome već razgovarali s HDZ-om
Zagreb: Konferencija "Sigurna energija – snažna industrija – konkurentno gospodarstvo: Gospodarski plan za Hrvatsku" | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Predložena Rezolucija ima osam točaka, a po njihovom prijedlogu Sabor bi od Vlade RH tražio nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u okviru reforme političkoga sustava koja bi dovela do poštenih izbora

Domovinski pokret je izvijestio kako su u srijedu održali prvi sastanak s predstavnicima HDZ-a na kojem su raspravljali o DP-ovom prijedlogu saborske Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, a kojom među ostalim, traže uspostavu zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH. Odlučno odbacujemo uobičajene neutemeljene primjedbe da se Republika Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja susjedne države. Republika Hrvatska nije samo supotpisnica Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, već ima i ustavnu te političku odgovornost prema Hrvatima u BiH, poručuju u priopćenju.

Predložena Rezolucija ima osam točaka, a po njihovom prijedlogu Sabor bi od Vlade RH tražio nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u okviru reforme političkoga sustava koja bi dovela do poštenih izbora, na kojima bi svaki konstitutivni narod birao vlastite legitimne predstavnike, pritom uzimajući u obzir uspostavu zasebne izborne jedinice za izbor predstavnika hrvatskoga naroda s ciljem političke jednakopravnosti Hrvata.

Također rezolucijom Sabor poziva Vladu RH na korištenje svih raspoloživih mehanizama u EU i međunarodnim organizacijama, uključujući i pravo veta, kako bi se potaknule korisne i spriječile štetne inicijative u zaštiti interesa Hrvata u BiH.

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Od Vlade se, po prijedlogu saborske rezolucije, traži i pružanje programske, financijske i političke potpore obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim i medijskim institucijama te institucijama Katoličke Crkve u BiH radi postizanja višeg stupnja autonomije Hrvata te nastavak aktivne potpore europskom putu BiH, u skladu s hrvatskim nacionalnim interesom u sigurnosnom, gospodarskom i političkom smislu.

U predloženoj rezoluciji ističe se i kako Hrvatski sabor s osobitom pozornošću prati izborne procese u BiH te pritom najoštrije osuđuje sve pozive na izborni inženjering, osobito u smislu organiziranoga preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskoga člana Predsjedništva BiH, izaslanika u domovima naroda i drugim tijelima.

Vladu RH se, nadalje, poziva da provede sveobuhvatnu reviziju zakonitosti postupaka stjecanja hrvatskoga državljanstva u slučajevima u kojima postoje osnovane sumnje na nepravilnosti, a odnose se na osobe s prebivalištem u BiH, uključujući i slučajeve pojedinaca koji sustavno potiču na izborni inženjering, preglasavanje i narušavanje političkoga položaja hrvatskoga naroda, te da poništi nezakonito stečeni status hrvatskoga državljanstva u slučajevima zlouporabe zakonskih osnova.

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Od Predsjednika Sabora, očekuje se da do kraja 2026., u okviru međunarodne suradnje Hrvatskog sabora, predloži smjernice za jačanje dijaloga i institucionalne suradnje s Hrvatskim narodnim saborom BiH kao najvažnijim političkim tijelom hrvatskoga naroda u BiH.

Iz DP-a poručuju kako će se u predstojećim danima nastaviti razgovori između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta.

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