Plenković o prodaji Fortenove: 'Cilj je olakšati poslovanje kompanije, država nema ulogu'

Svečanom sjednicom Županijske skupštine u četvrtak je obilježen Dan Karlovačke županije te 30. obljetnica njezinog osnutka, a predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je kako ta županija "nije trbuh, nego najčvršća karika u ukupnom hrvatskom razvoju".

Predsjednik Županijske skupštine Vlado Jelkovac podsjetio je kako je županija nastala u ratu kada je 52 posto njezinog teritorija bilo pod okupacijom. Naglasio je i da od hrvatske samostalnosti nikad nije bilo manje nezaposlenih, a karlovačka županica Martina Furdek-Hajdin dodala je da može raditi svatko tko želi te da su plaće više samo u Zagrebu, Zagrebačkoj i Primorsko-goranskoj županiji.

- Radimo na povećanju standarda i kvalitete života. Želimo biti brzi, učinkoviti i kvalitetni čuvajući okoliš i prirodu. Puni su nam ormari projekata i građevinskih dozvola - rekla je Furdek-Hajdin.

Vlada je na uoči održavanja svečane sjednice Županijske skupštine odobrila financijska sredstva za opremanje Opće bolnice Karlovac, što je također istaknuto. Premijer je rekao da je zadaća izvršne vlasti u državi podržati projekte na regionalnoj razini.

- Posebno mi se važnim čine izgradnja drugog kolosijeka Hrvatski Leskovac – Karlovac, sustava zaštite od poplava te Centra za gospodarenje otpadom 'Babina Gora' i poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture - istaknuo je Plenković.

Osvrnuo se i na doba 'četvrte industrijske revolucije' i 'digitalne transformacije'.

- Nadahnuti ste naslijeđem Nikole Tesle. Uvjeren sam da ćete nastaviti smjerom kojeg ste pokazali, a naša će podrška biti iskrena, sveobuhvatna i precizna po projektima. Ideja ne nedostaje, a mi ćemo se potruditi da bude i sredstava - obećao je.

Godišnja javna priznanja za 2022. dodijeljena su Javnoj ustanovi "Baraćeve špilje", tvrtki Bukva commercium, humanitarcu Tomislavu Marinčiću, donedavnom pročelniku Hrvatske gorske službe spašavanja Josipu Graniću i Nadi Špehar za pomoć ukrajinskim izbjeglicama, a za životno djelo kazališnoj redateljici i pedagoginji Sanji Hrnjak, monsinjoru u miru Mili Peciću te posthumno generalu Pavlu Miljavcu.

Plenković je nakon svečane sjednice komentirao i prodaju Fortenove te rekao kako je cilj prodaje olakšati poslovanje kompanije, pri čemu država nema ulogu,te da je iz Vladina kuta najbitnija uloga Fortenove u sigurnosti radnih mjesta u Hrvatskoj i susjednim zemljama.

- S obzirom na nužnost refinanciranja tog velikog kredita koji omogućuje financiranje, vidjet ćemo kakav će biti interes nakon što su angažirali međunarodne konzultante potencijalnih investitora - kazao je Plenković.

Dodao je kako država nije vlasnik kompanije te da nema ulogu, osim što je, podsjetio je, 2017. intervenirala i spriječila stečaj ogromne kompanije koja je u tom trenutku pružala ukupno oko 60.000 radnih mjesta u Hrvatskoj i okolici time spriječivši i da brojni dobavljači i OPG-ovi "padnu kao kule od karata zajedno s njima".

- Mi smo tu svoju ulogu ispunili - rekao je premijer navodeći kako se kompanija vratila gotovo u potpunosti na tržišne okolnosti.

- Stjecaj okolnosti gdje su nekadašnji vjerovnici, oni koji su davali kredite i zajmove kompaniji, postali suvlasnici i došli pod režim sankcija očito na neki način sputava normalno funkcioniranje kompanije. Zato se traže pravni načini da se ta struktura vlasništva promijeni kako bi oni mogli ići normalno ka daljnjem funkcioniraju i refinanciranju tog velikoga kredita - ustvrdio je.

Upitan hoće li država moći spriječiti prijenos koncesija na novog vlasnika koji Fortenova sada ima kada je riječ o zemljištu, odgovorio je da je zemljište državno i da se sustav koncesija "već prenio iz ranije strukture na ovu novu, s Agrokora na Fortenovu. "Prema tome, zemlju državi nitko ne može uzeti", dodao je.

Na pitanje kako će sve funkcionirati ako se Fortenova ne uspije riješiti ruskog vlasništva kazao je da kompanija funkcionira. Mišljenja je da u proces ide pravovremeno i nalazi rješenja bitna za dugoročnu održivost i normalno funkcioniranje kompanije.

Prirodno je pozvati glavnu državnu odvjetnicu na Odbor za pravosuđe

Upitan što misli o pozivu glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj-Šipek na Odbor za pravosuđe zbog ostavke šefice USKOK-a Vanje Marušić rekao je: "Ukoliko nadležni odbor, a to je Odbor za pravosuđe, želi dobiti neke dodatne informacije onda je prirodan i normalan način da pozove glavnu državnu odvjetnicu i na njoj je da pojasni članovima tog odbora sve što njih o toj temi zanima".

Napomenuo je kako je Marušić dala ostavku iz osobnih razloga te da nije smijenjena, i ustvrdio da je riječ o unutarnjoj stvari DORH-a.

- Ne znam, nemam pojma uopće o toj informaciji niti sam je vidio - kazao je upitan o informaciji Ministarstva pravosuđa prema kojoj neće biti stegovnog postupka protiv vozača Marušić.

O najavljenom prosvjedu medicinskih sestara i tehničara pred bolnicama rekao je kako je ministar zdravstva Vili Beroš nakon Vlade vjerojatno govorio o uredbi što se tiče koeficijenata za liječnike i drugo medicinsko osoblje. Spomenuo je i kako su prošle godine povećane plaće medicinskim sestrama.

Upitan hoće li njih primiti isto kao i liječnike odgovorio je: "Razgovaramo stalno, nije sad to neki sport - treba doći do premijera pa će se sve riješiti. To isto treba staviti u neke realne okvire", podsjetivši da Vlada preko tri godine radi u kriznim uvjetima postižući pozitivne rezultate.

Banožić nije pitao oko zahtjeva za APN kredit

- Nije me pitao kod zahtjeva za kredit, a on sam je ozbiljan čovjek, neka sam odgovara o tome - kazao je premijer na pitanje treba li ministar obrane Mario Banožić povući svoj zahtjev za APN kredit.

