- Borba protiv covida ima dva pristupa, jedan je zatvoriti sve i biti u lockdownu godinu dana ili \u0107emo balansirati. A svi balansiraju, nema zemlje koja ne balansira. Poku\u0161avamo odr\u017eati financije radna mjesta, ali i zdravlje. \u017dalimo za svakim izgubljenim \u017eivotom. Drugi val je vrlo razoran. Svaki \u017eivot koji je izgubljen je velik gubitak za Hrvatsku. Mjere smo poduzeli prema strategiji koja je bila proporcionalna situaciji epidemije. Ovo je situacija u kojoj dr\u017eava \u0161alje odre\u0111enu poruku. Ako ta poruka je pra\u0107ena s odgovornim pona\u0161anjem, onda dolazi do rezultata - ka\u017ee.

Kratko je prokomentirao imenovanje Nevenke Beni\u0107 koja je bila dr\u017eavna tajnica u Ministarstvu branitelja pa je razrije\u0161ena zbog istrage te je potom imenovana za savjetnicu. Rekao je da ona radi, a proces \u0107e trajati te da od ne\u010deg mora \u017eivjeti.

Prokomentirao je i procjene da \u0107emo na razinu prije epidemije do\u0107i tek 2023. godine te je rekao da pla\u0107e i mirovine ne\u0107e do\u0107i u pitanje.

- Napravit \u0107emo sve \u0161to odgovorna vlast i vlada trebaju. Klju\u010d je sljede\u0107ih \u0161est mjeseci. Izgledno je da na prolje\u0107e epidemija ne\u0107e biti ovako sna\u017ena. Cjepivo \u0107e dolaziti, pokazat \u0107emo otpornost ovoj zarazi. Mjere \u0107e trajati dokad treba. Iskoristit \u0107emo ovu priliku za nekakav reset - rekao je.

Na pitanje ho\u0107e li on i\u0107i na polno\u0107ku rekao je da da, ako bude mogao.\u00a0

Komentirao je i odluku o mjeri za crkve i 7 kvadrata te pitanje za\u0161to takva mjera nije bila uvedena za kafi\u0107e.

- To su sve spinovi. Ja mislim da je to dobra odluka. Velika ve\u0107ina vjernika je razumna. To su razumne i racionalne odluke. Nije isto biti na misi sat vremena i biti u kafi\u0107u, satima i piti - rekao je.