Zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović je premijeru Andreju Plenkoviću u Saboru poručila kako je i ranije upozorila na rast cijena energenata.

- Ministar Ćorić mi je rekao tada Vlada prati rast cijena i da će učiniti sve da građani budu zaštićeni. Svjedočimo i dalje porastu cijena. Što hladnoća više stišće, to cijene više rastu. EK je ponudila članicama EU-a set mjera koje mogu iskoristiti kako bi zaštitile gospodarstvo i građane - rekla je Ahmetović i dodala kako je niz članica uvelo neke mjere iz tog paketa.

- Koje mjere, kada i za koji kontingent poduzetništva i kućanstva namjeravate poduzeti? - upitala ga je.

- Što se tiče cijena energenata, plina, struje, derivata, najprije da stavimo u kontekst situaciju u Hrvatskoj i u nekim drugim zemljama. Zašto se rast cijena reflektira? Imamo Covid, poremećaj u sustavu lanaca opskrbe te različitu ponudu i potražnju. Cijene su narasle. Plin je narastao nekoliko puta. To se sve reflektira i na cijene struje. Hrvatska za razliku od drugih članica Unije, kada je riječ o kućanstvima, nije vidjela rast cijena struje. Naši građani nisu još doživjeli rast cijena struje, niti će ih doživjeti do 1. travnja. Ista je stvar i sa cijenom plina - objasnio je Plenković.

Mjere će bazirati na tri skupine

- Vlada ne samo da prati, nego surađuju ministarstva i neke druge institucije, kako da napravimo paket mjera koji će se sastojati od tri elemenata, ovaj ću staviti kao nulti ako procijenimo da će rasti cijene naftnih derivata, to bi bila prva mjera - poručio je Plenković te istaknuo da će druge mjere biti bazirane na tri skupine:

- Nastavit ćemo s naknada za socijalno ugrožene i podići je ako će cijene rasti. Druga je HEP - ako drugi ne budu u stanju isporučivati plin, uvijek se možemo osloniti na HEP, mogu dati doprinos da smanje udar. Treći element je ulazak u PDV, i uz sve kalkulacije donijeti paket mjera - rekao je Plenković.

'S čijom zdravom pameti se vi igrate?!'

Ahmetović mu je poručila da obmanjuje javnost.

- Mislite li da će građani jesti struju i plin? Pa građani bez obzira na to će plaćati porast cijena osnovnih namirnica. Za vas to nije bitno jer vi za to imate. Kažete da je Hrvatska pogođena kao i druge države EU, ma daj? Zar se nismo upisali u plinsku kartu svijeta? S čijom zdravom pameti se vi igrate? Razmislite o nastupanju, dionice vam padaju ne samo u javnosti, nego i u stranci - poručila je Ahmetović.

