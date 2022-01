Saborski zastupnici vratili su se nakon mjesec dana stanke. U 9.30 započelo je 'aktualno prijepodne' tijekom kojeg će zastupnici postaviti 39 pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i ministrima.

Miro Bulj, zastupnik Mosta, pitao je Plenkovića za inflaciju, ali i cijene goriva.

Znamo da OLAF vašoj Gabi provjerava trošenje EU sredstava, Fond ćete vi riješiti telefonom, ali očito ste vi drugorazredni igrač pa nemate neki utjecaj prema vašoj prijateljici Ursuli. No, moje je pitanje realnost. Imamo najskuplje cijene goriva. Vi ste zamrznuli cijene, no što se događa, pada cijena barela, a u Hrvatskoj raste cijena goriva. Kod zamrzavanja ste trebali smanjiti trošarine i sad ste trgovcima omogućili da ono što su izgubili kod zamrzavanja, naplate od odmrzavanja. To utječe na cijene, i prehrambenih proizvoda... Evo samo plin će utjecati na poljoprivredu. Spominjete PDV, ali narod zanimaju točne mjere - rekao je.

- Kada budem drugi put išao na EU vijeće ću uzeti nekoga od vas iz Mosta da me malo uputite, a još ću preporučiti Božinovića da vas uključi kao antivaksera u Stožer. Volio bih vidjeti Most kao Vladu, iako se to nikada neće dogoditi. A tko bi vam tek bili partneri, vidim da se uključujete uz krajnju ljevicu. Skupljajte još potpise, meni sasvim svejedno. Zašto to govorim? Da ljudi shvate tko je konstruktivan, a tko destruktivan - poručio je.

- Što se tiče cijena goriva, mi smo prije tri mjeseca limitirali cijenu goriva, držali tu cijenu dva mjeseca, na taj način izbjegli bilo kakav udar na građane kada je riječ o njihovoj potrošnji. Nakon toga smo opet prepustili stvari tržištu. Ukoliko imamo procjenu da će cijene ići gore, mi ćemo ponovno limitirati sva goriva osim premiuma na onu razinu koja je bila tada - rekao je.

Selak Raspudić se javila za povredu Poslovnika istaknuvši kako ih premijer omalovažava.

- Premijer je nervozan, a mislim da je to zato što je gladan. U zadnje vrijeme stalno spominje neku salamu, mi ćemo vam rado kupit 10 deka parizera - poručila mu je aludirajući na njegovu izjavu o akterima koji demontiraju državu salama taktikom, feticu po feticu svakih mjesec dana.

