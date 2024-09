Plenković o rejtingu i poreznoj reformi: Smanjit ćemo javni dug i baš svi će dobiti veću plaću

Nakon što je agencija Standard and Poor's prošlog tjedna podignula dugoročni kreditni rejting Hrvatske na A- s pozitivnim izgledima, i agencija Fitch je u petak navečer također povećala kreditni rejting Hrvatske na A-, sa stabilnim izgledima, a hrvatski premijer Andrej Plenković ističe kako to znači da se Hrvatsku percipira kao pouzdanu i kredibilnu državu.

POGLEDAJTE VIDEO - PLENKOVIĆEVO OBRAĆANJE MEDIJIMA:

To je povijesno najviša razina rejtinga koju je Fitch dodijelio Hrvatskoj.

Tim povodom premijer Andrej Plenković u subotu je dao izjavu za medije.

- Mi smo ispunili više od trećine naših političkih ciljeva za ovaj mandat. Fitch nas svrstava, kao i S&P, među članice EU-a sa sličnim rejtingom. Latvija ima rejting A’ s pozitivnim izgledima, Poljska, Slovačka identično, niže su Italija, Rumunjska, Grčka… I dalje smo zemlja koja najbrže podiže svoj kreditni rejting i to je jako dobro. Važno je da oni naglašavaju politički kontinuitet i spominju činjenicu da smo po treći put dobili izbore čime se potvrđuje predanost reformskom zamahu - rekao je Plenković i otkrio da do kraja godine planiraju smanjiti i javni dug, piše N1.

- Fitch smatra da će se to dogoditi što znači da su se naše i njihove procjene konvergirale. Mi smo u poziciji da pošaljemo jednu odličnu poruku hrvatskim građanima. Rejting je ocjena naše reputacije - rekao je.

Medijima se obratio i ministar financija Marko Primorac, koji kaže da se uspjelo stabilizirati ekonomiju te da hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka EU-a, a to onda prepoznaju ulagači i kreditne agencije. Dodao je da ovako dobra ocjena ne daje za pravo da se spava na lovorikama, nego da i dalje treba raditi na standardu građana.

Plenković: Utjecat ćemo na to da baš svi dobiju veću plaću

Premijer je govorio i o poreznoj reformi te rekao da će ključna načela kojima će se voditi biti pravednost i solidarnost.

Maksimalna stopa poreza za dohodak za općine će biti 20, za gradove 21, za središta županija 22, a za grad Zagreb 23, otkrio je premijer.

- Mi ćemo direktno zakonskim izmjenama utjecati na to da baš svi dobiju veću plaću - rekao je.

Plenković je spomenuo i porez na nekretnine. Kaže kako to već imamo, samo se drugačije zove – porez na kuće za odmor.

- Sada ćemo predložiti da raspon bude od 0,6 do osam eura po kvadratu. Neće se oporezivati kuća ili stan u kojemu živite, koji je u trajnom najmu, bit će niz kriterija. Ostavit ćemo mogućnost lokalnim jedinicama da ocijene da bi plaćanje poreza na nekretnine predstavljati izdatak koji netko ne može platiti i onda će se donositi odluke o individualnom oslobađanju. Temeljno pitanje zašto ovo radimo je cijena nekretnina u Hrvatskoj i cijena najma. Ovo je mjera kojom pomažemo mladim ljudima da lakše dođu do nekretnine. Mi želimo potaknuti da se u jednom razumnom roku osjeti smanjenje cijena, nije realno da će one pasti s 10 na 1, ali da se ide prema ponudi koji će dovesti do smanjenja cijena prodaje i najma - rekao je premijer.