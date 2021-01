Premijer Andrej Plenković u razgovoru s novinarima večeras je upitan za istragu oko eventualne krađe materijala u Baniji za vrijeme poslijeratne obnove. Kazao je kako "treba sve rasvijetliti":

- Rekao sam da se vidi koliko je zgrada koje su bile sanirane ili obnavljane. Kad vidimo o čemu se radi onda ćemo zauzeti stav - rekao je Plenković.

Upitan da prokomentira tvrdnju petrinjskog gradonačelnika Darinka Dumbovića koji je najavio tužiti državu dokaže li se kriminal, kratko je kazao:

- Pretpostavljam da DORH i policija poduzimaju aktivnosti. Središnji ured za stambeno zbrinjavanje i obnovu dat će svu potrebnu dokumentaciju - rekao je.

Plenković se osvrnuo i na situaciju s cijepljenjem u državi. Na redu su sada saborski zastupnici. Novinare je zanimalo moraju li oni imati prednost pred ranjivim i rizičnim skupinama.

- Oni su ključno predstavničko tijelo koje donosi zakone i proračun - kazao je premijer dodajući "išli smo logikom - najugroženiji, najizloženiji. Saborski zastupnici, Vlada, Ustavni sud, to je malo više od 200 ljudi, nije to neki broj", objasnio je šef HDZ-a.

Najavio je da sutra dolazi 3600 doza cjepiva Moderne. Ići će ravno za Sisačko-moslavačku županiju. Europska komisija već je naručila dodatne doze, pa će to učiniti i Hrvatska.

- Cilj je ubrzati cijepljenje. Naučit ćemo dosta doza Pfizerova cjepiva. Ako Astra Zeneca dobije do kraja mjeseca odobrenje, mi bismo do ožujka mogli imati skoro milijun procijepljenih stanovnika. To bi bilo jako dobro - smatra premijer.