Plenković o (tć): 'Ćorić je zreo. Odmah će se uklopiti u Vladu'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u izjavi novinarima u utorak poručio je kako je kandidat za ministra financija Tomislav Ćorić stručan, kompetentan i politički angažiran te da će se odmah uklopiti u vladin tim.

Premijer je rekao da je nakon novih funkcija Marka Primorca i Borisa Vujčića, odmah odlučio provesti što bržu tranziciju. Tomislav Ćorić, podsjetio je, bio je član njegove Vlade, razgovarao je s njim o povratku i kaže da je Ćorić odmah taj poziv prihvatio.

- To je jako dobro, on je zreo, ima 46 godina, u punoj je životnoj i intelektualnoj snazi. Sada ima i optiku rada u HNB-u, uklopit će se u vladin tim. Posao ministra financija nije posao na kojem se netko treba dugo učiti i prilagođavati. Mora doći netko tko je stručan, kompetentan, politički angažiran, dakle spreman se i boriti - istaknuo je Plenković.

Plenković: 'Ahmetović je 'specijalist' za energetiku'

Na novinarsko pitanje misli li da Ćorić u Vladu dolazi s teretom prošlosti osobito kada je riječ o aferi Krš-Pađene što je danas komentirala i saborska oporba, premijer je odgovorio kako je Ćorić ozbiljan čovjek i da oporba, ako to želi, može glasati za njega, ali i da je dobrodošla ako želi nastaviti 'u sportskom stilu' kritizirati jer je to njihova zadaća i uloga, no nije to nešto na što će se Vlada posebno obazirati.

Na kritike saborske zastupnica SDP-a Mirele Ahmetović koja je rekla da je Ćorićevim izborom Plenković pokazao da je HDZ kadrovski potkapacitiran i koliko su nisko pali, premijer je odgovorio da je ona "specijalist za energetiku, osobito za vezivanje konopima na Omišlju". Dodao je da ni ne očekuje ništa drugo i da svatko mora biti konzistentan u stavu, a Ahmetović je praktički zastupala, rekao je, interes ruskog lobija da se nikad ne napravi LNG terminal na Krku.

Iskazao je i veliko zadovoljstvo što je Hrvatska u protekla dva tjedna kandidirala dvojicu hrvatskih stručnjaka iz domene financija i ekonomije na praktički najviša mjesta u europskim financijskim institucijama. Dodao je kako je uspjeh kandidature Borisa Vujčića za drugog čovjeka Europske središnje banke fascinantan uspjeh za zemlju naše veličine i da oni koji se malo manje bave tom temom to doživljavaju kao nešto možda i rutinski.

- Vjerujte mi da nije. Nakon što smo završili tu fazu, sada smo predložili Marka Primorca kao budućeg potpredsjednika Europske investicijske banke. Ovo je mjesto koje se otvara za Hrvatsku na mandat od tri godine, jednom u 15 godina - poručio je premijer.

Podsjetio je i na sve ono što je Primorac radio u Vladi od jačanja hrvatskog gospodarstva, odgovornog upravljanja javnim financijama, podizanja kreditnog rejtinga, izdavanja obveznica i trezorskih zapisa do fiskalizacije, digitalizacije i pojednostavljenja brojnih procedura.

- Mislim da je on zaokružio jedan period svog angažmana i da je ovaj odabir baš za njega na ovom mjestu bio logičan - rekao je Plenković.

O Vujčićevom nasljedniku oko 20. ožujka

Na pitanje o mogućem Vujčićevom nasljedniku ili nasljednici na mjestu guvernera HNB-a premijer je odgovorio da neće nikoga predlagati dok ne bude završena formalna odluka o Vujčiću na Europskom vijeću što je oko 20. ožujka.

Novinari su premijera pitali i o angažmanu bivšeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića u Ministarstvu pravosuđa kao savjetnika za suradnju s Ukrajinom i je li, s obzirom na njegove godine života, to mogao biti netko drugi. Plenković je odgovorio da godine ne vidi kao zapreke i da on ljude ne dijeli na stare i mlade, nego na one koji imaju znanja, energije i mogućnosti pridonijeti nekom procesu spomenuvši da su njegovi savjetnici akademik Zvonko Kusić i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić.

Premijer je upitan i za pregovore sindikata i Vlade oko povećanja osnovice i očekuje li da se pregovori okončaju na obostrano zadovoljstvo. Odgovorio je da to ne zna, ali zna što je sve Vlada radila kako bi se povećala materijalna prava i ekonomski standard zaposlenih u državnim i javnim službama. Podsjetio je da "teče deseta godina mandata, a došli smo do skoro 49 posto rasta osnovice". Ocijenio je da je Vladina ponuda okvir koji je trenutno prihvatljiv za načelo održivosti proračuna i da je to razuman prijedlog.