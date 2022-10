Plenković o uhićenjima: 'Afera ima imena i prezimena, one koji su odgovorni trebalo bi kazniti'

Premijer i čelnik HDZ-a Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice šireg Predsjedništva stranke. Komentirao je nova uhićenja u aferi Ina.

- Nastavak aktivnosti DORH-a, USKOK-a, policije, bitno je da se sve vezano uz Inu rasvijetli. Naravno da smo komentirali i izjave oporbenih političara koji odmah a priori znaju o čemu se radi i dalje optužuju Vladu i HDZ, što naravno nije slučaj. Ova afera ima imena i prezimena. Nama je u interesu da se sve rasvijetli i da oni koji to trebaju biti, budu kažnjeni - rekao je Plenković, prenosi N1.

Na pitanje jesu li ga iznenadila današnja uhićenja, rekao je da nema nikakva saznanja o tome.

- Mi smo Vlada koja ne zna što su to izvidi, koje su aktivnosti USKOK-a, DORH-a, policije, oni neovisno rade svoj posao. Te aktivnosti su tajne, gdje će to sve skupa dalje dovesti zaista ne znam, ništa me ne iznenađuje. U interesu mi je da se borimo protiv korupcije, kriminala i da oni koji su počinili kazneno djelo za to i odgovaraju - rekao je.

Dodao je kako "oporba ima svoje pjesmice".

- Neodgovorna oporba koja nema ideje, imaju i nekoliko pjesmica, a sada su dodali i novi okvir - izdajnici. Dakle, banda i izdajnici, to ponavljaju dvije godine ne bi li se to negdje utaložilo, među onima koji ne prate što se događa. Jedino o čemu imaju ideje je da hoće lijepiti etikete i rušiti Vlade. Grbin je otišao u Našice i rekao da ja radim u Hrvatskoj ono što Vučić radi u Srbiji. Ja nemam ništa protiv njega i njegove supruge, ali dobiva naknadu za odvojeni život, a ne zna gdje živi - rekao je premijer.

Pohvalio se mjerama.

- Mjere koje koštaju 21 milijardu ne zanimaju ljude. Mi smo im omogućili planiranje, plaće, ulaganje. Omogućili smo mjere koje su važnije od jedne afere za koju će netko odgovarati - rekao je te dodao da bi građania te mjere bile važnije "da ih mediji spominju u jednakoj mjeri kao aferu s Inom".

Najčitaniji članci