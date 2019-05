Plenković o Vargi: Želim da se ta priča rasvijetli do kraja

O vrlo ozbiljnim optužbama da se kum potpredsjednika Vlade dovodi u vezu s planovima prisluškivanja ministra unutarnjih poslova očitovao se i premijer Andrej Plenković iz Bruxellesa.

- Znate da je fabriciranje SMS navodnih poruka između mene i Martine Dalić bilo nešto što je bilo pušteno u javnost sigurno ne s ciljem da stabilizira vladu, nego da je destabilizira. S obzirom na kvalitetu tog uratka bilo je jasno da je riječ o fabrikaciji. Što se tiče ovih detalja koji izlaze u medijima ja zaista nemam podatke niti iz istrage niti iz istraživanja niti ih mogu znati kao predsjednik vlade. Želim da se ta cijela priča zaista rasvijetli do kraja, to govorim od početka. To ćemo kad zaista utvrdimo što je tu točno na stvari. Nemam te podatke detalje, ne mogu o tome suditi, kad dobijemo cjelinu informacija zakonitim pravnim putem kako je jedino moguće onda ćemo o tome razmišljati - rekao je Plenković, prenosi RTL.