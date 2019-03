Plenković o vijećniku iz HDZ-a: Nemamo toleranciju na nasilje!

Nakon sudjelovanja na Godišnjoj konferenciji Savjeta mladih u RH premijer Andrej Plenković osvrnuo se na optužbe protiv HDZ-ovog dužnosnika iz Požege za obiteljsko nasilje.

- Ja sam kao i vi, čitajući te informacije saznao za to. Odmah smo kontaktirali predsjednika Županijskog odbora da provjeri. Koliko vidim već je dao izjavu da zamrzava status i napušta sve stranačke dužnosti. To je jasan signal da HDZ ne tolerira nasilje. Ne znam kako se to događa, ali stalno je nešto vezano za Požegu. Koliko vidim, riječ je o događajima od prije barem 15-ak godina - rekao je premijer. Na pitanje hoće li požeški dužnosnik biti isključen iz stranke, Plenković kaže: "Vidjet ćemo.", prenosi N1.

- Ne možemo generalizirati. Poruka koju šaljemo otkad smo na vlasti je da nemamo nikakve tolerancije na nasilje. Prepoznali smo taj grozan društveni fenomen i svim mehanizmima koje imamo na raspolaganju trebamo prevenirati, sankcionirati počinitelja, pomoći žrtvi i senzibilizirati javnost - rekao je premijer na pitanje treba li nešto mijenjati u požeškom HDZ-u.

Podsjetimo, kći (25) požeškog vijećnika Igora Krizmanića u Facebook grupi #spasime ispričala je kako ju je otac zlostavljao.

- Dobro je da građani i inicijative artikuliraju koliko je taj problem velik i mislim da su i inicijative pridonijele snažnom intenziviranju rada. Nema PR-a, ima suosjećanja i respekta prema inicijativi koja je to napravila. Mi smo se angažirali i ranije, ali državni mehanizmi zbog zakonskih okvira nisu se s tim uhvatili u koštac - dodao je premijer komentirajući inicijativu #spasime.