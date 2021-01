Nakon afere i tajne imovine koju su HDZ-ovcu Ivi Žiniću otkrila 24sata, on će vrlo vjerojatno morati napustiti državnu kuću u kojoj živi 25 godina.

Kažemo vrlo vjerojatno, jer ipak odluku o tome da nema više pravo živjeti u kući treba potpisati sam sisačko-moslavački župan Ivo Žinić. Zakon je vrlo jasan. Onaj tko ima useljivu nekretninu odgovarajuće kvadrature, ne može dobiti na dar državnu kuću ili stan ili je nastaviti koristiti. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje već je pokrenuo reviziju njegova prava na stanovanje u državnoj katnici. Ali 14 mjeseci nema odgovora od županije.

A 24sata su otkrila da Žinić nije u imovinsku karticu upisao trećinu velikog imanja na adresi Marinbrod 31. Radi se o kući tlocrtne površine 176 kvadrata, a ima još i kat te potkrovlje, dakle stambena površina je barem dvostruko veća. A po zakonu, za četveročlanu obitelj Žinić je dovoljno 65 četvornih metara. Dakle, jedna trećina takve kuće ispred koje se gradi jedna nova, te su u sklopu imanja i gospodarski objekti i oranica, po zakonu je više nego dovoljna za obitelj.

- Dobio sam trećinu kuće u Marinbrodu i vjerojatno neću imati pravo na darovanje ove kuće - rekao je Žinić u razgovoru za Novu TV jer se nama danima ne javlja.

Država će njemu platiti što je besplatno koristio kuću

A ako mu neće biti darovana, to ne znači da će moći ostati u kući u Runjaninovoj ulici koja je u državnom vlasništvu. On će je morati napustiti. Ako je mirno ne napusti, bit će deložiran, objasnio nam je sugovornik koji godinama radi na stambenom zbrinjavanju.

Ali to ne znači da će bilo što platiti što je koristio kuću 25 godina. Dapače, kako su nam odgovorili iz Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, on ima pravo na povrat svih ulaganja koje je imao kroz godine u kuću. I to po Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Tako će država u biti njemu platiti što je besplatno koristio kuću. Odnosno, plaćao je tek osam godina 100 kuna mjesečnog najma.

- Propisano je da pošteni posjednik ima pravo tražiti naknadu nužnih i korisnih troškova koje je imao u odnosu na nekretninu te ih može tražiti u roku tri godine od trenutka predaje u posjed vlasniku. Obvezan je dokazati o kakvim se točno troškovima i ulaganjima radi, što potkrepljuje dokumentacijom poput računa za ulaganja, računima za isplaćeni materijal i slično - odgovorili su nam iz Ureda koji vodi Nikola Mažar.

Objasnili su i proceduru po kojoj Žinić može dobiti povrat ulaganja. Treba podnijeti zahtjev državnom odvjetništvu koje zastupa Hrvatsku. Ako se ulaganja priznaju, onda se sklapa nagodba i sve rješava mirnim putem. Ako mu ne priznaju troškove, onda će ih morati tražiti sudskim putem. Kuća nikad nije bila Žinićeva. Izgradio ju je za svoju obitelj ugledni inženjer Jovan Paspalj, koji je otišao u Vojvodinu.

Imanje u Slani i kuća u Glini

Žinićeva četveročlana obitelj ušla je u kuću 1995. godine, kad su od države dobili rješenje o privremenom korištenju.

Ustavni sud odlučio je za sve takve kuće da je država uzurpirala privatno vlasništvo. Nakon toga državna agencija APN otkupila je i tu i još više od tisuću kuća. APN nam je odgovorio i koliko ju je platio. Točno 291.200 kuna. APN je sa Žinićem imao i ugovor o najmu sljedećih osam godina.

Plaćao je 100 kuna mjesečnog najma. To je tad bila maksimalna cijena za otkupljene kuće koje je država dala na korištenje. Pri kraju 2008. godine APN prepušta kuću na upravljanju tadašnjemu Ministarstvu regionalnog razvoja, u kojem je ravnatelj jedne od uprava tad bio upravo Ivo Žinić. Podsjetimo, prije toga, između 1995. do 2000., Žinić je bio glavni inženjer obnove za Banovinu u Ministarstvu obnove i razvitka. Kuću je na korištenje dobio kao bivši zapovjednik Hrvatske vojske čija je obitelj iz Gline. Država je cijeloj obitelji Žinić obnovila i spomenuto imanje na adresi Marinbrod 31 jer je otac Stjepan prijavio 14 članova obitelji.

Osim tog velebnog imanja, obitelji Žinić to nisu jedine nekretnine.

U suvlasništvu imaju i imanje u Slani kod Petrinje. Ivo Žinić formalno nema vlasničkog udjela, ali kako nam kažu mještani, on uredno koristi ovaj posjed. Bili smo tamo i vidjeli nekoliko građevina na posjedu, među kojima je i lijepa drvena kuća te montažni bazen.

Radovi u Teslinoj

Njegova supruga Nena u međuvremenu je naslijedila kuću s okućnicom ukupne površine 709 četvornih metara. Bili smo na adresi u Teslinoj ulici, gdje se nalazi ta kuća. Jer navodno bi u njoj trebao u budućnosti živjeti sin Andrej.

Pred kućom nije bilo nikoga osim jednog auta stranih registracija. Zavjese su navučene, a susjedi s kojima smo razgovarali kažu da nitko ondje ne živi.

- Andrej je od one štale, odnosno svinjca, ljetos stavio prozore. Kanili su to, koliko znam, rušiti, ali zasad nitko tu ne živi - kažu nam susjedi. Dodaju da se u međuvremenu ipak nešto radilo u Teslinoj.

- Došli su kamioni iz Zagreba s građevinskim materijalom odmah nakon potresa u ožujku. Betoniralo se tamo gdje je bio šajer (sjenik, op.a.), mikser je radio. Materijal je cijelo ljeto bio otkriven, pokrili su ga ceradama tek najesen. Tu su dovezli daske, rogove, letve, ne znam čega nema. Ima tu za dvije kuće napraviti - kažu nam susjedi.

Ivo Žinić rekao je da kuća nije useljiva, što je dvojbeno i teško ocijeniti prema vanjskom izgledu. Nije srušena, ima krov, prozore. Također je katnica i očito je prostrana.

Sve to je važno upravo zbog zakonskih limita kvadrature. Uz trećinu imanja u Marinbrodu i tu kuću, bilo bi nevjerojatno da Žinići i kuću u kojoj sad žive dobiju od države. Ako se čita zakon o stambenom zbrinjavanju, sasvim je jasno da će je morati napustiti. Unatoč toj imovini, Žinić nije povukao zahtjev za darovanje državne kuće koju 25 godina obitelj koristi. I dalje ne vidi problem.

- Ja sam u kuću u kojoj jesam ušao kao i svi drugi beskućnici, prognanici, nakon toga je uslijedila kupnja kuće od strane države... - rekao je.