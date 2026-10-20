Plenković o Penavi i spornim izjavama: 'Na određeni politički način mogu ga razumjeti'

Andrej Plenković u utorak je u Šibeniku komentirao sporne povike i izjavu Ivana Penave. Premijer je ondje sudjelovao na prvoj sjednici Vijeća za lokalni razvoj, savjetodavnog tijela koje koordinira sektorske politike i uključuje lokalne jedinice u regionalni razvoj. Nakon toga otvorio je Dane regionalnoga razvoja i EU fondova te razgovarao s novinarima o spornim izjavama šefa DP-a.

Pokretanje videa... VIDEO Plenković o Penavi i spornim izjavma: 'Na određeni politički način mogu ga razumjeti' | Video: 24sata/Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Poručio je da policija postupa prema svojoj metodologiji te da njezin rad nije dogovarao ni s njim ni s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem, piše N1.

- Dogodilo se što se dogodilo prošlog tjedna. Mi smo se o tome jako brzo očitovali. Policija ima svoju metodologiju postupanja, nema tu ništa neobično. Mislim da je uzvikivanje parola koje smo čuli na štetu Hajduka, nogometa, Splita, Hrvatske, pa u konačnici i Torcide, rekao je Plenković.

- Što se tiče političkog komentara Penave, ja bih ga stavio u jedan kontekst jer se sada svi hvataju te teze. Ljevica se hvata teze da će optuživati našu Vladu za stvari koje imaju veze s nekim povicima koje su koristili pripadnici dijela obrambenih snaga u Domovinskom ratu, a koje do tada nikome nije palo na pamet zabranjivati. Pa će nama lijepiti da smo odgovorni za to - rekao je Plenković te dodao kako ovo što Penava govori, govori kao netko tko vodi Povjerenstvo, da treba biti oštar u osudi svih totalitarnih simbola.

- Ja ga na određeni politički način mogu i razumjeti. Ono što je ipak važno jest da je i on osudio ovo ponašanje. Tu nema dileme. I DP je osudio ovo ponašanje. Ono što je ipak važno jest da je i on osudio ovo ponašanje. Tu nema dileme. I DP je osudio ovo ponašanje - rekao je premijer.

Iskoristio je priliku i podsjetio na Miletićev govor u Saboru.

- S druge strane imate neke MOST-ove zastupnike koji vam usred sabornice zazivaju linč. Dakle, imamo puno neodgovornih aktera na političkoj sceni. Neodgovorni sigurno nismo mi što se tiče Vlade, rekao je premijer.