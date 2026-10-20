Božinović odgovorio Penavi: 'Prestanimo s licemjerstvom i parazitiranjem na rad policije'

Tko je pokrenuo ovu hajku i harangu, pitao se Ivan Penava pokazivajući isprintane stranice s novinarskim tekstovima o navijačkom divljanju u Splitu. Šef Domovinskog pokreta je na presici prozvao medije i MUP zbog 'političko-medijske' hajke nad Torcidom.

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Pokretanje videa... VIDEO a medije Domovinskog pokreta o "političko-medijskoj hajci na pripadnike Torcide" | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

Konferencija je bila nakon antisemitskih ispada Torcide prije utakmice Hajduka i Ajaxa (2-1).

- MUP, kojega uglavnom hvalimo u postupanjima, ovaj put odlučio se za pumpanje ove teme do besvijesti. Naravno, naišao je na mnoge među vama u medijima koji ste jedva dočekali to činiti - rekao je Penava. Više o tome možete pročitati ovdje.

Nije dugo trebalo čekati na reakcije o njegovom govoru. Oglasio se i ministar unutarnjih poslovar Davor Božinović.

- Vidio sam nešto po putu oko te njegove izjave. Sva sreća da danas policija ne radi po očekivanjima već po zakonu. Primijetio sam to problematiziranje oko fotografija, ako odete na stranicu MUP-a vidjet ćete koliko toga ima. Ako se za nekime traga, onda se objavi fotografiju ako je ima. Ako ne, napravi se foto robot. Tako u ovom slučaju, tako i u drugim, policija to koordinira s DORH-om. To je zakonita procedura. Uostalom, nisu objavljene fotografije svih osumnjičenika, već samo onih za kojima se traga i bježe i koji se skrivaju već pet dana. Nakon pet dana bijega odjednom netko problematizira rad policije koja ih želi pronaći i privesti. S obzirom na to da ti ljudi nisu samo u proceduri policije već im je određen istražni zatvor. To se zaboravlja.

- A kad već govorimo o fotografijama, većina tih ljudi je bila na fotografijama i snimkama u prvom redu kortea koji su prenijeli svi mediji istu večer. Drugi dan i izvan Hrvatske. Ne znam je li se netko na to tada bunio, više kao da je netko bio ponosan na to. Moja je poruka da policija radi profesionalno i u skladu sa zakonom. Prestanimo s licemjerstvom i političkim parazitiranjem na rad policije. - poručio je.

Ministar Branko Bačić izjavio je da Penavin govor nije čuo, ali istaknuo je punu podršku radu policije.

- Svakako puna podrška policiji na postupku koji je zakonom predviđen, a jasno je da nakon toga slijedi sudski epilog, pa bih pričekao takvu odluku. U svakom slučaju, policija radi svoj posao, onako kako je to zakonom i predviđeno. Apsolutno je neprimjereno bilo čuti uzvike koje smo čuli tih dana u Splitu.

Mostov Božo Petrov nije želio komentirati Penavin napad na MUP i medije jer im je "rekao da ih to čeka kad su odlučili s njima plesati".

- Bili su jasno upozoreni i javno i na sastanku koji smo s njima održali. Znaju, neka sad uživaju. Jedini je problem je što su za račun fotelja koje su dobili unazadili Hrvatsku - kazao je Petrov.

Bivša šefica HDZ-a Jadranka Kosor također se osvrnula na govor.

- Slušam vladajuće iz DP-a koji napadaju institucije. Zašto nisu poveli i onog vladajućeg koji pjeva zločincu i grobnici od zlata? Da zapjeva novinarima kad im već drže lekcije o novinarstvu. To će AP odšutjeti, jasno. Sve za stabilnost, zar ne?