Plenković odgovorio DORH-u: 'Ne znam zašto su sigurni da informacije ne cure baš od njih'

Imali smo slučaj da netko fabricira SMS-ove mene kao predsjednika Vlade i potpredsjednice, i nikome ništa. Koji postupak traje protiv toga? Gdje su ti ljudi, što su napravili u vezi toga, pita se premijer

<p>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske tvrdi kako informacije u aferi s vjetroelektranama ne cure iz njihovih redova, no premijer <strong>Andrej Plenković</strong> otkrio je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/621086/plenkovic-u-emisiji-a-sada-vlada">Hrvatski radio</a> kako i nije toliko siguran u to.</p><p>- Ne znam kako DORH tako lakonski zna da nije do njih. Kako su oni to ispitali i utvrdili? Da onda vidimo tko je. Pa nije ovo prvi takav slučaj u ovom mandatu. Imali smo slučaj da netko fabricira SMS-ove mene kao predsjednika Vlade i potpredsjednice, i nikome ništa. Koji postupak traje protiv toga? Gdje su ti ljudi, što su napravili u vezi toga? I sada imate ovakvu situaciju - rekao je <strong>Plenković</strong> nakon što je DORH izjavio da se pozivanjem njih na odgovornost diskreditira njihov rad.</p><p>- To se sigurno nije dogodilo jer se netko pridržavao pravila i kodeksa. Te službe moraju utvrditi kako je to kod njih moguće, to sigurno nije do Vlade - rekao je Plenković pa se dotakao i izjave predsjednika <strong>Zorana Milanović</strong>a. Milanović je rekao kako je premijerov istup da se trebaju istraživati i SDP-ove afere - opasan, jer sugerira DORH-u u kojem smjeru istraga treba krenuti.</p><p>- Za razliku od njega, meni nije ni na kraj pameti da utječem na DORH. Što se tiče mene i HDZ-a, nema nedodirljivih. A što se tiče činjenice da postoje neke kaznene prijave, ja sam onda samo rekao da treba imati ista pravila za sve. To nije pritisak, to je politički statement - rekao je premijer pa se dotakao proslave Dana državnosti, na kojoj se Milanović nije pojavio:</p><p>- Pa toga nema nigdje. Gdje ima toga da predsjednik države ne poštuje Dan državnosti svoje države koji je Sabor usvojio? Dajte mi nađite jedan primjer da ste to negdje čuli - zaključio je Plenković.</p>