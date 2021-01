- Trenutno je na ovom podru\u010dju osigurano 1025 mobilnih stambenih jedinica, a 1061 objekt je spojen na struju. U perspektivi je dolazak i novih mobilnih ku\u0107ica i stambenih kontejnera.\u00a0Svi koji su odlu\u010dili ostati uz svoje ku\u0107e,\u00a0mo\u0107i \u0107e \u017eivjeti sigurno i na toplom, to je najbitnije - rekao je premijer.\u00a0

Pleter, ka\u017ee premijer, priprema oko 9000 obroka dnevno i svi kojima je potreban, mogu ga dobiti.

Ru\u0161e se prve zgrade u Petrinji

Plenkovi\u0107 je najavio i po\u010detak radova na uklanjanju o\u0161te\u0107enih objekata. Naime, danas po\u010dinje ru\u0161enje objekata koji su dobili crvenu naljepnicu odnosno nisu uporabljivi.

- \u017dao mi je \u0161to je, zahvaljuju\u0107i ru\u0161enju kvoruma, ju\u010der propu\u0161teno dono\u0161enje Zakona o obnovi. Stru\u010dnjaci na terenu danas koriste sporiju proceduru koju imaju. To je poruka oporbi, oni su Baniji bezobrazno okrenuli le\u0111a odlaskom i pokazali su nevjerojatan stupanj destruktivnosti i veliku dozu politi\u010dke nekulture - rekao je.

- To je nemoralan potez oporbe. Ne dr\u017eati kvorum, ako znaju da je jedan zastupnik u bolnici.

Uz to\u00a0napomenuo je da \u010dvrsto stoji iza elaboracije koju je iznio u petak popodne.

Sisa\u010dko-moslava\u010dkoj \u017eupaniji poru\u010dio je da \u0107e u ponedjeljak biti odr\u017ean sastanak kako bi se ubrzale radnje za financiranje prometnog povezivanja te \u017eupanije \u00a0s ostatkom Hrvatske.

Plenkovi\u0107 poduzetnicima: 'Apeliram na stpljenje i razumijevanje'\u00a0

Vlasnici teretana i ugostitelji negativno su reagirali na produljenje ve\u0107 postoje\u0107ih mjere. Premijer apelira da budu jo\u0161 malo strpljivi:\u00a0

- Nije nikome od nas zadovoljstvo onemogu\u0107avati nekome da radi. Politi\u010dke volje nema nigdje. Ni u Njema\u010dkoj, Francuskoj ili Sloveniji. Pogledajte mjere i brojke u Europi, nove sojeve, nove restriktivne mjere koje su puno stro\u017ee od onih u Hrvatskoj.

- Podsje\u0107am javnost na pitanja otprije mjesec i pol dana kad su nas pitali kad \u0107emo sve zatvoriti. Sad smo do\u0161li u situaciju kad su brojke smanjene pa odmah dolazimo na situaciju da se vratimo na \u0161irokopojasno otvaranje. To ne bi bilo mudro. Do\u0111e li do novog razbuktavanja epidemije, do\u0161lo bi do novog zatvaranja. Cilj nam je pro\u0107i zimske mjesece koji su najgori za \u0161irenje epidemije - rekao je premijer.

- Apeliram na njihovo strpljenje i razumijevanje. Nismo mi sretni \u0161to oni ne mogu raditi. Ako 15. velja\u010de situacija bude puno bolja i ako procijenimo da se mo\u017ee ne\u0161to napraviti, mi \u0107emo ne\u0161to napraviti -\u00a0najavio je Plenkovi\u0107 i dodao kako Vlada stalno balansira izme\u0111u zdravstvene za\u0161tite gra\u0111ana, gospodarstva i financijske situacije.