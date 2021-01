Nakon što je oporba napustila sabornicu i nije željela sudjelovati na glasanju jer na dnevnom redu nije bilo glasanja o Mostovom prijedlogu da se ukine obavezna članarina HGK-u, zbog čega HDZ nije imao kvorum, obzirom da im je Miroslav Tuđman u bolnici na respiratoru zbog korona virusa, predsjednik Vlade Andrej Plenković odmah po povratku s Krka sazvao je parlamentarnu većinu na sastanak u Banske dvore. Naime, cijela drama u Saboru je nastala zbog toga što bi, da su vladajući stavili Mostov prijedlog na dnevni red, oporba bila u prilici izglasati taj zakon jer su signali o potpori dolazili iz HSLS-a i HNS-a, koji su dio vladajuće većine.

Danas su trebali glasati i o proglašenju Isključivog gospodarskog pojasa i izmjenama Zakona o obnovi nakon potresa koji je pogodio Banovinu, ali i dijelove Karlovačke i Zagrebačke županije, ali kako je oporba srušila kvorum ne želeći iz protesta uopće glasati o ijednoj točki, predsjednik Sabora Gordan Jandroković je morao glasanje i odgoditi. Oporba je današnji dan proglasila pobjedom, no premijer to ne vidi tako. Baš suprotno, bijesan je na njih, a povišenim tonom uzvikivao je kako ih može biti sram.

'Oporba je ta koja je okrenula leđa stradalima u potresu'

- Oporba je otišla i time onemogućila Sabor da izglasa izmjenu Zakona o obnovi, koji nije mogao biti izglasan jer nije bilo 76 zastupnika, i time su poslali poruku svim našim ljudima na Banovini, Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji da nisu dobili zakonski okvir koji je Vlada donijela i potporu unesrećenima. Oporba je također danas propustila izglasati Isključivi gospodarski pojas, važan za zaštitu Jadrana, političku inicijativu koju se dugo čekalo - rekao je Plenković dodavši kako su propustili i izglasati Nacionalnu razvojnu strategiju, strateški dokument za razvoj Hrvatske u sljedećih 10 godina.

- Ta tri dokumenta nisu izglasana. A zašto? Jer je jedan od zastupnika parlamentarne većine obolio od Covida-19 i zbog svog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti biti nazočan u Saboru i na taj način držati kvorum. Danas smo u političkoj kulturi i u radu Sabora doživjeli potez bez presedana, koji nema nikakve veze s demokracijom, pristojnošću i kulturom. Taj potez ima samo jedan cilj, destabilizaciju političke scene, kreiranje kvazi kriza i proglašavanje malih probitaka stranaka čiji su zastupnici dobili prvi put prigodu da budu u Saboru - rekao je.

Dodao je kako su desnica i ljevica u oporbi sljubljeni.

- Pokazali su neviđenu sinergiju, onu istu koju su imali lani za predsjedničke izbore. Krajnja desnica je sljubljena s ljevicom. I propušta izglasati Zakon o obnovi, IGP i usvojiti razvojnu strategiju, praktički bez imalo moralnih skrupula u situaciji kada je jedan zastupnik većine u bolnici i važno je da se to zapamti - rekao je.

'Po pitanju HGK unutar parlamentarne većine gotovo da vlada konsenzus'

Plenković je poručio kako je parlamentarna većina itekako stabilna.

- Imali smo čvrstu i otvorenu raspravu i baš svi, i zastupnici nacionalnih manjina i naši partneri iz liberalnih stranaka, iskazali su snažnu potporu parlamentarnoj većini. Ja sam na početku ovog drugog mandata rekao da ćemo uvažavati sve specifičnosti naših partnera, neki su liberali i normalno da nemaju nužno zajednički stav s ostalim članicama parlamentarne većine. Premda ovdje po pitanju HGK gotovo da vlada jedan konsenzus - rekao je.

Naglasio je kako Mostov prijedlog o HGK uopće nije ni bio predviđen da bude danas na glasanju.

- A nije ta točka bila predviđena jer se nisu stekli uvjeti zato jer je parlamentarna većina kazala da na tu temu želi predložiti jedan zaključak, koji bi bio kontra prijedlog oporbi i to je sasvim normalno i uobičajeno u radu Sabora. Zato još jednom želim podcrtati nezrelo, neodgovorno, politikantsko ponašanje cijele oporbe koristeći situaciju gdje je jedan zastupnik većine u bolnici. To nije stvar koja se zaboravlja - rekao je pa ponovio kako je oporba ta koja je okrenula leđa nastradalima u potresu, ne žele proglasiti IGP i usvojiti Nacionalnu razvojnu strategiju.

- Nisu dali nikakav doprinos na razvojnu strategiju, ni jedan amandman, malu fusnotu, ništa, nula, zero. A nisu ni prstom makli da Hrvatska idućih 10 godina dobije 24 milijarde eura iz EU fondova. To je bit današnjeg političkog trenutka. Vladajuća većina će za razliku od njih populista, demagoga, oportunista i dalje raditi u interesu građana i suočavati se sa svim krupnim problemima koji postoje u društvu - poručio je.

'To što su napravili je nisko, dno dna, u nekakvom kanalu, prljavo, nemoralno'

Na pitanje kako će se manifestirati njegove riječi da oporbi to "neće zaboraviti", što to točno znači, Plenković je ponovio kako je to što je oporba danas učinila znajući da većine nema iz razloga što je jedan zastupnik bolestan nisko i da nije mislio da bi oporba takvo nešto napravila.

- To je dno dna, u nekakvom kanalu, prljavo, nemoralno i ne želim s tim imati posla. To se ne radi. Mi smo raspravljali hoće li nam se možda to dogoditi i ja sam tada naivno mislio kako neće, da nisu takvi, ali oni su to napravili i to svi. To se ne zaboravlja. To znači da vam sutra treba pomoć od tih ljudi, nisam siguran da bi je dali, ni vama, a kamoli meni - poručio je naglasivši kako on takvo nešto nikada ne bi napravio.

- Da su oni većina i da imaju 76 i da im je zastupnik bolestan, ja kao čelnik HDZ-a u oporbi nikada, ali baš nikada, ne bi srušio kvorum u takvoj situaciji. Ne bi mi palo na pamet. Oni su to napravili od srca i tome se još vesele! I još demagoški žele prikazati da nema većine, pri tom lažu. Imamo posla s nemoralnim ljudima koji su srušili kvorum i neizglasali zakone jer njihov prijedlog nije stavljen na dnevni red. Ukinuli bi članarinu, a tko će to plaćati, recimo arbitražu pri HGK? Most? Tko? Treba malo zagrebati - rekao je premijer pitavši hoćemo li ukinuti sve komore, turističku zajednicu, Crveni križ, prestati plaćati porez...

- Najbolje da sve ukinemo i da nema ničega - ironično je istaknuo dodavši kako takve inicijative sigurno neće podržati.

Na nekoliko ponovljenih pitanja vezanih za HSLS i znači li sve ovo što je sad rekao nakon sastanka da HSLS ne bi glasao za ukidanje obaveznog članstva HGK-u, Plenković je izbjegao odgovor.

Upitan da li bi mu bilo prihvatljivo da neki zastupnici vladajuće većine i podrže neki oporbeni prijedlog, koji bi tako bio donesen, premijer je naglasio kako s ovakvom oporbom sumnja da bi neki zastupnici uopće podržali neki njihov prijedlog.

- Ako se treba pristupiti reformi nekog sustava, primjerice HGK,proteklih nekoliko godina tamo je ukinut doprinos na članarine, smanjenje su članarine nekoliko puta, smanjen je broj zaposlenika. Ni to nije dosta, treba ukinuti sve? Da ukinemo još zaposlenih pa ćemo se onda pitati o instituciji koja je nastala u vrijeme Strossmayera, skroz bez veze? Druge komore postoje tek tako? Ili imaju neku ulogu - rekao je.

Na opasku da oporba tvrdi kako nije uopće problem u tome što nema Tuđmana u Saboru nego u HSLS-u, koji bi podržao njihov prijedlog, Plenković poručuje kako nije problem u HSLS-u i da je to spin oporbe.

- Taj zakon predsjednik Sabora nije uvrstio u dnevni red kao točku o kojoj se danas glasa, nema glasovanja o temi o kojoj govori oporba. Zašto? Jer je parlamentarna većina rekla da želi pripremiti zaključak, jedan alternativni prijedlog u kojem bi bili sadržani stavovi parlamentarne većine, pa da se onda glasuje. A oporba, kao reakciju na to, izlazi iz Sabora. Kaže "ne" ljudima s Banovine - poručio je Plenković.

Na još jednu opasku da se poduzetnici žale da im ta članarina koju moraju plaćati HGK-u ne donosi ništa i da nemaju nikakve benefite od toga, premijer je istaknuo kako i Komora i sve institucije moraju raditi više.

- To im je zadaća. Ono što je meni predstavljeno, a konzultirao sam se s ministrom Ćorićem, u zadnjih nekoliko godina oni imaju 300 zaposlenih manje i tri puta smanjene članarine. I trebaju raditi više, možda im se može dati više, možda im se može i uzeti - rekao je.

'Hrebak se slaže sa svim što ja sad govorim'

Na pitanje slaže li se Dario Hrebak, čelnik HSLS-a sa tim zaključkom koji će o temi HGK donijeti vladajuća većina kao kontra prijedlog oporbi, obzirom da se HSLS zalaže za postupno ukidanje članarina komorama, Plenković je poručio kako to treba pitati njega.

- Ja nisam ničiji glasnogovornik, osim svoj, Vlade i stranke - poručio je.

Upitan što im je Hrebak na sastanku sam rekao o toj temi ukidanja članarina, Plenković ponavlja kako Hrebak sam mora tumačiti svoj stav. Naglašava kako se Hrebak slaže sa svim.

- On se slaže sa svim ovim što ja sad govorim, kao i HNS, kao Reformisti, kao i manjinci. Svi. Vrlo bitna poruka - naglasio je.

Odmah nakon koferencije smo i zvali Hrebaka da čujemo što on kaže o svemu, ali nije nam se javljao.

Novinari su ga pitali i boji li se oporbe i da će ponovno ovako nešto napraviti.

- Da se bojim oporbe? Koga, ove ekipe da se bojim? Pa njih treba biti sram. Sram bi ih trebalo biti. Oni bi se trebali crvenjeti danima da objasne ljudima na Banovini zašto nisu izglasali zakon, trebali bi puknuti od srama jer nisu pridonijeli ni jednu jedinu fusnotu za Nacionalnu razvojnu strategiju - zagalamio je premijer naglasivši kako su ih dva puta već pobijedili na izborima.

O Tušeku i saborskom mandatu

Što se tiče Žarka Tušeka, koji je nakon niza članaka 24sata dao ostavku na mjesto predsjednika ogranka Krapinsko-zagorske županije, Plenković je rekao da sve probleme unutar stranke rješavaju.

- I to je odmah jučer bilo riješeno. Tušek ima saborski mandat - rekao je.

Poručio je i kako Viktor Šimunić, koji je snimio cijeli razgovor na tom sastanku, nije nikakav zviždač, nego političar, koji je nasamario županijski stožer i SDP-ovog župana Željka Kolara mjesec dana prije Tušeka.

- Išao je dva puta snimati, prvo gradonačelnika Oroslavja, a onda zajednički i saborskog zastupnika i gradonačelnika, dobro pripremljen. To je krasna politička kultura, taj isto ima veliku perspektivu, siguran sam - rekao je Plenković sarkastično poručivši kako je Tušek pogriješio i kako su to riješili tako da više ne može voditi Krapinsko-zagorski ogranak stranke.

- On je bio čak nositelj liste i mi smo tamo dobili pet mandata. I on ima svoj saborski mandat, ovo što je napravio je apsolutno neprihvatljivo, bez ikakvog naloga i mandata, bez ikakvog znanja. Ne znam kako nekome može pasti na pamet da s nekim tko nasamari i SDP-ovog župan i Stožer ide sjesti na, nije ni kava jer su zatvoreni kafići. To je tako velika greška da ne znam koliku bi zgradu trebalo sagraditi da ocijenim politički kolika je greška. Zato je prestao biti čelnik županijske organizacije - rekao je.

Na opasku da je HDZ-ov Darko Puljašić dao ostavku i na saborski mandat, Plenković poručuje kako je velika razlika.

- Ono je gore - istaknuo je.

Najprije mu je sporno kod Tušeka, dodao je, što je uopće išao sjesti s tim čovjekom.

- Ne ideš na sastanak tog tipa, pogotovo da nitko ne zna, da se s nikim nisi konzultirao. Ideš u duboki ofsajd, faul u napadu, to se ne radi i on plaća političku grešku. O sadržaju snimke, nije na meni da je to kvalificiram, na meni je da kažem "nisi tamo smio biti i to govoriti" - rekao je premijer naglasivši da je Tušek političku cijenu platio odmah.