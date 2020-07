Plenković poručio Bauku: 'Vi ste meni sad najsimpatičniji kad nema mog prijatelja Marasa'

Premijer Andrej Plenković i danas je u Saboru. Zastupnicima je predstavio izvješća o predsjedanju Vijećem EU i izvanrednom zasjedanju Vijeća, koje je trajalo pet dana, a nakon koje dobivamo europski novac

<p>Premijer Andrej Plenković u srijedu je zastupnicima predstavio izvješća o predsjedanju Hrvatske Vijećem EU i izvanrednom, petodnevnom, zasjedanju Vijeća nakon kojeg bi <strong>trebali dobiti više od 22 milijardi eura.</strong></p><p>- Najvažnije je da smo izborili veliki paket financijske potpore i iz višegodišnjeg financijskog okvira i iz Plana za oporavak EU. <strong> Nikada Vlada nije uputila u Sabor izvješće koje je imalo ovako veliku financijsku težinu</strong> i tako dalekosežno značenje za naš gospodarski razvoj, socijalnu koheziju, napredak Hrvatske i cijele EU - rekao je. </p><p>Riječ je, dodao je, bilijun i 824 milijarde eura, a od tog iznosa <strong>Hrvatskoj će biti na raspolaganju preko 22 milijarde eura, odnosno 165 milijardi kuna u idućih sedam godina. </strong></p><p>- To predstavlja jedan od najvećih iznosa po stanovniku i intenziteta pomoći koje su države članice izborile tijekom ovih pregovora. Riječ je o iznosu koji osigurava da za svaki uloženi euro dobijemo više od 4,5 eura iz proračuna EU. Dakle, jedan na četiri i pol - istaknuo je.</p><p>Usvojeni višegodišnji financijski okvir od 2021.-2027. iznosi 1074,3 milijarde eura, dok Plan za oporavak 750 milijardi eura, od čega je 390 milijardi bespovratno, a 360 milijardi za zajmove. </p><p>- Od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava 70 posto mora biti odobreno državama članicama od početka 2021. pa do kraja 2022., ostalih 30 posto bit će odobreno do kraja 2023. Maksimalan iznos zajmova za svaku državu članicu u pravilu neće biti veći od 6,8 posto od njezinog bruto nacionalnog dohotka - rekao je. </p><p><strong>Kroz sedmogodišnji proračun, dodao je, dobili smo 12,7 milijardi eura </strong>od čega 7,5 milijardi za koheziju, 2,5 milijarde za izravna plaćanja u poljoprivredi i dvije milijarde za ruralni razvoj.</p><p>- Posebno smo zadovoljni što smo povrh svega ovoga izborili i dodatnu nacionalnu omotnicu koja iznosi 500 milijuna eura, od toga 400 milijuna eura za koheziju, za slabije razvijene regije, i tu postoji paragraf koji se odnosi samo na Hrvatsku te 100 milijuna eura za ruralni razvoj. Rezultat tih pregovora je da smo prikazali koliko je Covid-19 utjecao na hrvatski turizam i druge gospodarske grane, a jedan od argumenata bio je i strašan potres u Zagrebu, a posebno smo naglasili i specifičnu ekonomsku i demografsku situaciju u osam županija- istaknuo je.</p><p><strong>Unutar Plana za oporavak (Plana iduće generacije), Hrvatska može računati na 9,4 milijarde eura,</strong> od čega je 8,3 milijardi za mehanizam za oporavak i otpornost. Bespovratno je 5,9 milijardi eura, a zajmovi 2,3 milijardi eura.</p><p>- Kad govorimo o zajmovima, bitno je znati da će kamatna stopa biti najbolja koja može biti na zemaljskoj kugli i riječ je o otplatama koje će početi 2026. otprilike i nastaviti se do 2058. - pojasnio je naglasivši kako kod Plana za oporavak nema nacionalnog sufinanciranja od 15 posto.</p><p>- Uz to smo se izborili za predujam od 10 posto bespovratnih sredstava koji će se isplatiti iduće godine, a to konkretno znači skoro 600 milijuna eura tijekom 2021., čime ćemo rasteretiti državni proračun - rekao je.</p><p>Za apsorpciju EU sredstava, naglasio je Plenković, bitan je i <strong>Nacionalni plan koji će izraditi do kraja ove godine.</strong></p><p>- Idućih sedam godina osigurali smo snažnu polugu gospodarskog razvoja. I to je ona poruka koju sam govorio zadnjih nekoliko mjeseci, a koju vidim da neki ovdje nisu razumjeli, o modernom suverenizmu. Ovo vam je to. Snažna država, koja štiti svoje nacionalne interese, koja potencira svoju snagu na dobrobit svojih građana, svog gospodarstva, kapitalizirajući svoj međunarodni položaj, a osobito članstvom u EU - poručio je dodavši kako to hrvatski građani prepoznaju. </p><p>- Bolje nego oni koji su propustili ove teme prije 30 godina - rekao je.</p><p>Predsjednik Suverenista, <strong>Hrvoje Zekanović</strong>, upitao ga je odakle će EU namaknuti novac za bespovratna sredstva zemljama članicama.</p><p>- Svima je jasno otkuda zajmovi i slažem se s vama da su to najpovoljniji zajmovi na kugli zemaljskoj. No, što se tiče ovog bespovratnog dijela, odakle taj novac i na koji način EU misli namaknuti taj novac, hoće li hrvatski građani imati neko novo davanje da se taj novac namakne - upitao ga je Zekanović. </p><p>No, nije dobio konkretan odgovor na traženo pitanje jer je Plenković govorio o zajmovima.</p><p>- Zajam na sebe preuzima EU, to je novac koji praktični ne košta ništa - rekao je.</p><p><strong>SDP-ova Romana Nikolić</strong> upitala je koje je stajalište Vlade o smanjenju prvotno predviđenih sredstava za pojedine programe, kao što su Obzor 2020, Invest EU te politike kao što su zdravstvo, obrana i migracije.</p><p>- I kako će nova raspodjela utjecati na Hrvatsku - upitala je. </p><p>Plenković je poručio da <strong>se u kompromisima određeni prijedlozi smanje. </strong></p><p>- Moj cilj je bio dobiti što veća sredstva za nacionalnu omotnicu. Ako se negdje trebao raditi kompromis, onda mi je lakše da se to radi na onim programima koji se odnose na sve. Apsorpcija tih sredstava ovisit će o aktivnosti naših aktera u Hrvatskoj, gdje oni konkuriraju svim ostalima da povuku sredstva o kojima vi govorite. Mi smo osigurali bazu, a ovo je nadogradnja - rekao je.</p><p><strong>SDP-ov Arsen Bauk</strong> povukao je paralelu sa serijom "Velo Misto", koju Plenković voli. </p><p>- Sigurno vam nije promaknulo kad Meštar, Boris Dvornik, primijeti da kad god u Split dođe neka nova država jedino što im je bitno da građanima uzmu radio. Ono što je njima bio radio, to su vašoj Vladi mobiteli građana. Izašla je aplikacija "Stop Covid-19". Zašto su članovi vaše Vlade toliko fokusirani na mobitele građana i je li vam aplikacija koju ste instalirali javila da ste u Zadru bili u kontaktu sa zaraženim tenisačima - upitao je. </p><p>Obzirom da uopće nije govorio o temi, <strong>Plenković mu je spustio. </strong></p><p>- Vi ste proteklih godina u Saboru pokazali zavidno poznavanje ovih europskih tema da ni Velo, ni Malo Misto ni Čovik i po, ni Gruntovčani, ni Tko pjeva zlo ne misli ne bi mogli pomoći da nešto o tome naučite - poručio mu je. </p><p>Što se tiče aplikacije "Stop Covid-19", dodao je, imaju je mnoge države. </p><p>- Ona je dobrovoljna, nije obavezna. A što se tiče Zadra, ja za razliku od vašeg kolege Ostojića, koji samoinicijativno ide u samoizolaciju, a onda osvane za tri dana na Zabavnom radiju kao najveći zabavljač, slušam stručnjake. Vi ste meni kao moj bivši košarkaški sudac i Bračanin, daleko sad najsimpatičniji kad nema mog prijatelja Marasa - rekao je.</p>