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Plenković o ulasku Crne Gore u EU: 'Sva otvorena pitanja moraju se riješiti'

Piše HINA,
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Plenković o ulasku Crne Gore u EU: 'Sva otvorena pitanja moraju se riješiti'
Foto: Yves Herman
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Crnogorska vlada je ranije objavila da je odlučila promijeniti ime bazena koji nosi ime vaterpolista Zorana Džimija Gopčevića, čuvara u logoru Morinj optuženog da je mučio i zlostavljao zatočene hrvatske civile

Premijer Andrej Plenković inzistirao je u utorak na rješavanju svih otvorenih pitanja s Crnom Gorom kako bi ta zemlja dobila zeleno svjetlo Zagreba za ulazak u Europsku uniju, nakon što je Podgorica udovoljila dvama zahtjevima Zagreba. Crnogorska vlada je ranije u utorak objavila da je odlučila promijeniti ime bazena koji nosi ime vaterpolista Zorana Džimija Gopčevića, ujedno i čuvara u logoru Morinj optuženog da je mučio i zlostavljao zatočene hrvatske civile i ratne zarobljenike. 

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Bazen bi odsad trebao nositi ime Petra Petrovića Njegoša, oca moderne crnogorske nacije. Također je odlučila naknadno odobriti spomen-ploču postavljenu 10. listopada 2022. na kamenom zidu kod ulaza u Morinj.

- Ovo su dva pitanja, a ima ih još - izjavio je Plenković novinarima komentirajući odluke Podgorice.

- Očekujemo razgovor s Crnom Gorom i podizanje svijesti da treba riješiti ta pitanja koja su vrijednosna i pitanja dobrosusjedskih odnosa - dodao je.

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Osim ploče u Morinju i bazena u Kotoru, radi se o utvrđivanju sudbine nestalih, obeštećenju logoraša iz Morinja, procesuiranju odgovornih za ratne zločine, rješavanju imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih obitelji, pitanju granice i povratku Školskog broda Jadran.

Hrvatska je nedavno zatražila od Crne Gore rješavanje osam otvorenih pitanja, većinom naslijeđa rata 1990-tih, prije ulaska te zemlje u Europsku uniju i popis zahtjeva uputila državama članicama Unije.

Vlasti Crne Gore imaju ambiciozan plan da Podgorica do kraja ove godine zatvori sva pregovaračka poglavlja i 2028. postane članica EU-a.

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