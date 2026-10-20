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SUTRA SASTANAK KOALICIJE

Sugovornik iz Vlade nakon Penavinog cirkusa: 'Svi malo trebamo smiriti tenzije...'

Piše Luka Safundžić,
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Sugovornik iz Vlade nakon Penavinog cirkusa: 'Svi malo trebamo smiriti tenzije...'
Vukovar: Gradonačelnik Penava i Andrej Plenković obišli zemljišta na obali Dunava | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
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Upitan znači li njegova kritika MUP-a i Vlade da DP razmišlja o napuštanju vladajuće koalicije, odgovorio je kako će oni istupiti kada se za to odluče...

Policija je postupala po zakonu. Svi trebaju malo smirti tenzije, rekao je za 24sata sugovornik iz Vlade nakon konferencije Domovinskog pokreta u Splitu. 

Podsjetimo, Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta održao je konferenciju za medije pod nazivom 'političko-medijska hajka na pripadnike Torcide'. Penava je izjavio kako se "apsolutno ograđuje" ​od uvredljivih i pronacističkih uzvika iz navijačkog kortea i pritom optužio MUP da se "odlučio za pumpanje ​te teme do besvijesti"​, a mnogi u medijima​ su to jedva dočekali. ​

Pokazao je objavljene fotografije osoba za kojima traga MUP, kao i fotokopirane naslovnice hrvatskih medija koji su pratili događaje u vezi sramotnog kortea, i ustvrdio da to u Hrvatskoj do sada nije viđeno.

- Je li ovo Divlji Zapad? Tjeralice? Čujem da neki od vas iz vrlog HND​-a kukaju, novinari se sad osjećaju kao na tjeralicama. ​Tko je pokrenuo ovu hajku i harangu, MUP u suradnji s kim? S vašim kolegama. Što je iduće za očekivati? Katran i perje - rekao je Penava. 

Optužio je novinare da nisu pokazali "trunku građanske hrabrosti" kada je patrijarh Porfirije pjevao "Što se ono na Dinari sjaji", kao i u slučaju "proslave rođendana ratnog zločinca Josipa Broza Tita" i upitao "zašto se nisu objavile fotografije organizatora Titova rođendana u Kumrovcu". Upitan znači li njegova kritika MUP-a i Vlade da DP razmišlja o napuštanju vladajuće koalicije, odgovorio je kako će oni istupiti kada se za to odluče, a to će biti na temama koje koče procese, primjerice otkrivanja komunističkih zločina.

Nakon njegove konferencije za medije reagirao je i ministar Davor Božinović, koji je rekao da vladajuća koalicija funkcionira i da ne zna što je ponukalo predsjednika Domovinskog pokreta (DP) Ivana Penavu da u izjavi novinarima spominje napuštanje vlade.

- Koalicija funkcionira, ja ne znam šta je ponukalo gospodina Penavu, trebate pitati njega - rekao je Božinović. Komentirajući objavu fotografija, rekao je da je to u koordinaciji s državnim odvjetništvom. 

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- Srećom da danas policija ne postupa i ne radi prema političkim očekivanjima, već radi profesionalno i u skladu sa zakonom - rekao je Božinović te istaknuo kako policija objavljuje fotografije osoba za kojima traga, a u nekim slučajevima i fotorobote.

Od koalicijskih partnera doznajemo i kako je sastanak parlamentarne većine predviđen za sutra, kako nam kaže sugovornik iz Domovinskog pokreta, siguran je kako će ovo biti jedna od tema o kojoj će se razgovarati. 

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