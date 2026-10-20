Sugovornik iz Vlade nakon Penavinog cirkusa: 'Svi malo trebamo smiriti tenzije...'

Policija je postupala po zakonu. Svi trebaju malo smirti tenzije, rekao je za 24sata sugovornik iz Vlade nakon konferencije Domovinskog pokreta u Splitu.

Podsjetimo, Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta održao je konferenciju za medije pod nazivom 'političko-medijska hajka na pripadnike Torcide'. Penava je izjavio kako se "apsolutno ograđuje" ​od uvredljivih i pronacističkih uzvika iz navijačkog kortea i pritom optužio MUP da se "odlučio za pumpanje ​te teme do besvijesti"​, a mnogi u medijima​ su to jedva dočekali. ​

Pokazao je objavljene fotografije osoba za kojima traga MUP, kao i fotokopirane naslovnice hrvatskih medija koji su pratili događaje u vezi sramotnog kortea, i ustvrdio da to u Hrvatskoj do sada nije viđeno.

- Je li ovo Divlji Zapad? Tjeralice? Čujem da neki od vas iz vrlog HND​-a kukaju, novinari se sad osjećaju kao na tjeralicama. ​Tko je pokrenuo ovu hajku i harangu, MUP u suradnji s kim? S vašim kolegama. Što je iduće za očekivati? Katran i perje - rekao je Penava.

Optužio je novinare da nisu pokazali "trunku građanske hrabrosti" kada je patrijarh Porfirije pjevao "Što se ono na Dinari sjaji", kao i u slučaju "proslave rođendana ratnog zločinca Josipa Broza Tita" i upitao "zašto se nisu objavile fotografije organizatora Titova rođendana u Kumrovcu". Upitan znači li njegova kritika MUP-a i Vlade da DP razmišlja o napuštanju vladajuće koalicije, odgovorio je kako će oni istupiti kada se za to odluče, a to će biti na temama koje koče procese, primjerice otkrivanja komunističkih zločina.

Nakon njegove konferencije za medije reagirao je i ministar Davor Božinović, koji je rekao da vladajuća koalicija funkcionira i da ne zna što je ponukalo predsjednika Domovinskog pokreta (DP) Ivana Penavu da u izjavi novinarima spominje napuštanje vlade.

- Koalicija funkcionira, ja ne znam šta je ponukalo gospodina Penavu, trebate pitati njega - rekao je Božinović. Komentirajući objavu fotografija, rekao je da je to u koordinaciji s državnim odvjetništvom.

- Srećom da danas policija ne postupa i ne radi prema političkim očekivanjima, već radi profesionalno i u skladu sa zakonom - rekao je Božinović te istaknuo kako policija objavljuje fotografije osoba za kojima traga, a u nekim slučajevima i fotorobote.

Od koalicijskih partnera doznajemo i kako je sastanak parlamentarne većine predviđen za sutra, kako nam kaže sugovornik iz Domovinskog pokreta, siguran je kako će ovo biti jedna od tema o kojoj će se razgovarati.