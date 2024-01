Plenković poručio sucima: 'Neće ucjenom dobiti ono što žele'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Koprivnici se sastao sa županima pet sjeverozapadnih hrvatskih županija uključenih u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske. Nakon sastanka odgovarao je na novinarska pitanja.

Na pitanje o bijelom štrajku sudaca i državnih odvjetnika, koji su odlučili da će se pridružiti štrajku, premijer kaže kako je njegova Vlada u dva navrata povećala plaće i sucima i državnim odvjetnicima.

- Vlada prije nas, SDP-ova, im je dva puta smanjivala plaće. Nisam tada vidio nijednog bijelog štrajka - rekao je.

Dodao je i da su suci na stol stavili i materijalna prava koja trenutno nemaju, poput božićnice, regresa ili dara za dijete.

- Vlada je to bila spremna ponuditi. Malenica je izračunao da bi svako od njih dobio oko 110 eura godišnje. To je povećanje u roku od godinu dana od skoro 700 eura, to je ozbiljno povećanje. Nisam siguran da ima ljudi u bilo kojem sustavu da im plaća s godine na godinu bude veća za 700 eura mjesečno. Ne znam tko je to doživio. Apeliram na njih da malo budu razumni - rekao je Plenković i naglasio da neće pristati na ucjene, kao što nije ni do sada.

Indeksacija plaća

Na pitanje o indeksaciji plaća, kaže da razumije interes i sudaca i pravosudnih dužnosnika.

- Sad upravo nije moment za to. Poručujem im da napuste svaku nadu da će nekom ucjenom dobiti ono što žele sada jer misle da su izbori, to nije trenutak. Pristati na ucjene nećemo, oni su podnijeli i neku povredu prava EK-u prije nego što su sjeli s nama i to jednostavno neće proći. Nikakva ucjena Vlade neće proći ni od njih ni od bilo kojeg drugog sektora - rekao je Plenković.

- Mislim da građani moraju raditi pritisak na sudove da rade normalno. Je li se povećala učinkovitost pravosuđa kad smo digli plaće za 583 eura? Ja razumijem želju za indeksacijom, ali u ovom trenutku kad ne postoji taj koncept… To možemo riješiti kasnije. Oni bi htjeli iskoristit trenutak i dogovoriti s ovom Vladom dizanje plaća kako rastu troškovi života i ne razgovarati s izvršnom vlasti nikada više. Ok, to razumijem, ali ne sada - rekao je premijer.

'Lex AP'

Na pitanja o Milanovićevoj poruci da će pomilovati svakoga tko bude osuđen zbog kršenja novog zakona, Plenković kaže: “Ok, ali dok ih pomiluje, bit će neke druge odluke. Da biste nekog pomilovali, netko ga mora osuditi za nešto.”

Oporba ga optužuje da ovim zakonom želi zaštiti “svoje ljude”, a on kaže da je to politički napor protivnika Vlade. Ponavlja da su novinari izrijekom isključeni iz zakona.

- Što je poanta i smisao izmjena ovog zakona? Glavni predmet ovog zakona je strože kažnjavati nasilnike, uvodimo djelo femicida. To je jako važano, … Imate manipulativan pristup oporbe koja želi reći da se Vlada skriva iza strožeg kažnjavanja nasilnika nad ženama. Kako se to nisu sjetile lijeve vlade, kako se nisu usudili ratificirati Istanbulsku konvenciju? Što nisu uveli femicid? Nisu imali političke volje - rekao je.

- Nije normalno da jedan uski privilegirani krug ljudi manipulira tim informacija i koristi ih i za desete ciljeve koji nemaju veze s dokaznim materijalom. Mi želimo da se takva loša praksa izmijeni - rekao je Plenković.