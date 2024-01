Burno oko izmjena Kaznenog zakona: 'Ovo je skandalozna ucjena, sram vas bilo, kukavice'

Tražimo da se ove točke odvoje, ne možemo spojiti zaštitu žena od nasilja, životinja s namjerom predsjednika Vlade da zaustavi informacije o svom kriminalu da izađu u javnost. Riječ je o izuzetno važnim zakonima, objedinjavanjem rasprave sprječava se mogućnost da građani čuju zašto im je uskraćena pravda i zašto njihova prava ne mogu biti ostvarena na sudovima. Uz uvođenje femicida, za što smo se borili godinama, podmetnuli ste nam i zaštitu izvjesnog AP-a od kaznenih progona, to je nezapamćeni udar na medije i odvojena rasprava je neophodna. Spajanje femicida s kriminalizacijom odavanja istražnih i dokaznih postupaka predstavlja formiranje živog zida gdje su opet žene obrambeni štit za donošenje onoga što HDZ želi, poručili su oporbeni zastupnici SDP-a, Mosta, Kluba HSS-a i Radničke fronte, GLAS-a, Centra i SsIP-a, Socijaldemokrata, DP-a, Fokusa i Reformista protiveći se objedinjenoj raspravi o tri zakona - Kaznenom, Zakonu o kaznenom postupku te Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Vladajući su to odbili, o sva tri zakona će se provesti objedinjena rasprava, ali je predsjednik Sabora Gordan Jandroković omogućio veću minutažu za raspravu u ime Klubova.

Oporba je bijesna što je Vlada u isti Zakon - Kazneni - uvrstila femicid te novo kazneno djelo o odavanju informacija iz istraga. Smatraju da im je premijer Andrej Plenković namjerno podmetnuo kukavičje jaje jer su za femicid, dapače borili su se godinama da se to uvrsti u Zakon, ali se oštro protive tzv. lex AP-u kojim će se kažnjavati odavanje informacija iz istraga. A kad budu glasali o samom Zakonu - neće moći glasati odvojeno o te dvije točke pa će im onda, ukoliko glasaju protiv ovih izmjena zbog protivljenja udaru na medijske slobode, vladajući nabijati na nos da su glasali protiv uvođenja strožeg kažnjavanja femicida.

- Uvodi se novo kazneno djelo "neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje" kojim je zapriječena kazna zatvora do tri godina. Neupitno je da je to udar na medijsku slobodu i javni interes, osobito u koruptivnim kaznenim djelima u koje su uključeni dužnosnici na najvišim funkcijama i osobe povezane s njima. Predlaže se isključivo s ciljem da bi se napravio sanitarni prostor oko novinara jer se nitko neće usuditi otkriti bilo kakvu informaciju novinaru iz nejavne izvidne ili dokazne radnje zbog kazne zatvora. Zviždači - što ste zviždali, zviždali ste - upozorila je Vesna Nađ u ime Kluba Socijaldemokrata.

'Neprihvatljivo i nekorektno'

Pakiranje dugoočekivanih izmjena i strožeg kažnjavanja femicida s trojanskim konjem u vidu ograničavanja medijskih sloboda je neprihvatljivo i nekorektno, poručila je i IDS-ova Katarina Nemet.

- Nije fer prema žrtvama nasilja da budu taoci ovakvih vaših igara oko donošenja zakona. Sveli ste izjašnjavanje o ovom prevažnom prijedlogu Zakona na običnu ucjenu - uzmi ili ostavi. Nedopustivo. Tražimo da drugog čitanja uklonite sporni članak kojim se ograničavaju medijske slobode kako bi izmjene Zakona bile prihvatljive i svima nama koji podržavamo strože kažnjavanje femicida i nasilja u obitelji - poručila je.

'Hrvatska klizi ka autokraciji'

Predsjednik Suverenista Marijan Pavliček naglasio je kako ovim izmjenama Hrvatska klizi ka autokraciji Andreja Plenkovića.

- Nije to prvi put da ova vladajuća većina pokušava smanjiti i ograničiti slobode ljudi, a sada i slobode i profesionalnog djelovanja novinara. Indirektno se želi onemogućiti novinare u razotkrivanju koruptivnih radnji, prvenstveno političke elite. Naše institucije su zarobljene, 90 posto svih afera izlazi zahvaljujući novinarima, informacijama koje dobivaju, tek nakon toga se aktiviraju službe, to je nedopustivo u jednoj pravo uređenoj državi - kazao je.

Mostov Marin Miletić istaknuo je kako je ovo jeftina predstava.

- Karakteristika totalitarnih režima je suzbijanje slobode govora i gušenje demokracije. Zašto je Andrej Plenković pokrenuo ove izmjene? Nisu ovdje samo njegovi inicijali, koji ga duboko inkriminiraju, famozni AP, mecena korupcije, ovdje su spomenuti i kolege koji sjede s nama u klupama - Katičić pa i Milić, Zoltan Kabok, svi ti ljudi su duboko povezani u koruptivnu hobotnicu pa Plenković ide džonom na izvore informacija. Želi ugušiti demokraciju i slobodu. Smokvin list usmjeren protiv slobode govora. Ali svaka svića dogori - naglasio je.

To da odavanje informacija postane kazneno djelo nije zahtjev EU nego jednog čovjeka - Plenkovića, kazao je Damir Bajs u ime Kluba Fokusa i Reformista.

- Istraga će sigurno obuhvatiti novinare, njihove telefone, kontakte i ovo kazneno djelo je uvedeno samo radi toga. Što se tiče femicida, to treba podržati, ali teško u istom prijedlogu Zakona - poručio je.

'Sram vas može biti, kukavice'

I Ivana Kekin iz Možemo upozorila je kako Plenković donosi ove izmjene samo kako bi prikrio političku korupciju.

- Ovo je skandalozna ucjena koja se stavlja pred nas. Nakon što je samo za vrijeme vlada Andreja Plenkovića u Hrvatskoj ubijeno više od 70 žena, samo zato što su žene, nakon što je GREVIO dao izvješće u kojem je vladine mjere borbe protiv nasilja nad ženama proglasio poraznima, sada pet minuta prije izbora Plenković odlučuje konačno u Kaznenom zakonu prepoznati nasilje nad ženama kao rodno uvjetovano nasilje, kao nasilje koje žene u ovoj zemlji trpe samo zato što su žene, ali kao u lošoj reklami "to nije sve" istodobno nam uvaljujete izmjene koje će imati zastrašujuće posljedice na novinarsku profesiju, a time i interes javnosti. Samo kako bi se prikrila politička korupcija, a znamo svi tko je nositelj te korupcije u ovoj zemlji - stranka koja pravomoćno osuđena za istu, HDZ - naglasila je dodavši kako se Plenković sada, kako bi prikrio tu korupciju, skriva iza pretučenih, ubijenih, zlostavljanih žena i djece.

- Sram vas može biti, kukavice - zagalamila je, a predsjednik Sabora upitao ju može li niže od ovoga.

- Takva manipulacija to što govorite. Igrate ispod pojasa, vi zloupotrebljavate stradale žene, a ne mi - poručio je Jandroković.

Jasna je Plenkovićeva poruka ovim izmjenama, dodala je predsjednica Kluba Možemo Sandra Benčić.

- Poslao je poruku ženama da će dobiti veću zaštitu ako one njega zaštite od objave korupcije - rekla je, na što se javio Hrvoje Zekanović.

- Siguran sam da će jako puno žena nakon ovog glasati za vas. Niti jedna normalna - poručio je.

"Ein Führer aber nicht mein Führer"

Ovo je kraj pravne države, ukazala je Dalija Orešković.

- Nikada, ali nikada otkako je samostalne i neovisne RH, pravosuđe nije bilo ovako devastirano kao što je sada. I sad se Plenković kao kukavica skriva iza femicida. Ein Führer aber nicht mein Führer, to je Plenković - rekla je.

'Što ćemo s jednom rukom glasati za, a s drugom protiv?'

Izmjene Kaznenog zakona najviše pogoduju HDZ-u jer će i dalje dozvoljavati da cure one informacije koje njima odgovaraju, kazala je zastupnica Katarina Peović iz Radničke fronte.

- Točka na "i" je da stavljate žene kao živi zid, kao taoce, zaštitu, ono što će svi pozdraviti, a to je uvođenje femicida, stavljate zajedno s kriminalizacijom odavanja informacija. I što ćemo glasati s jednom rukom "za", a s drugom "protiv"? Stavljate nas u situaciju da ćete kasnije reći da smo bili protiv femicida - upozorila je.

I Domovinski pokret protivi se femicidu i lex AP-u u jednom Zakonu.

- Uvođenje femicida je veliki civilizacijski korak naprijed, ali izmjene o tajnosti izvidnih i dokaznih radnji predstavlja ogroman korak unatrag za demokraciju i pravo da javnost zna. Povucite sve od članka 307. nadalje, izdvojite u posebne izmjene Kaznenog zakona pa da o tome odvojeno raspravljamo. Dovest ćemo se u situaciju kod glasanja da ako smo protiv tajnosti izvidnih i dokaznih radnji da smo i protiv femicida, nemojte to raditi - poručio je Davor Dretar.

'Degutantno i ispod svake ljudske razine'

Šef SDP-a Peđa Grbin naglasio je kako HDZ na najpodliji način pokušava podvaliti famozni lex AP s nečim što je dobro i pozitivno.

- Ovo što radite je degutantno i ispod svake ljudske razine. Ali nije slučajno. Prije pet ili šest godina kada je po nalogu jednog HDZ-ovog lokalnog moćnika policija upala u redakciju Net-a, to se moglo činiti kao eksces, ali kada gledamo sve ono što se u međuvremenu događalo, a što je dovelo do ovog lex AP-a, potpuno je jasno da je to sustavna politika. Neće vam prođe. Ako vam prođe, prva stvar nakon izbora je da članak kojim gušite slobodu i demokraciju ide van, zapamtite to - rekao je.

Odgovorila im je HDZ-ova Marija Jelkovac poručivši kako oporba maliciozno ne govori istinu.

- Uvodimo femicid kao teško ubojstvo ženske osobe kako bi na najviši mogući način zaštitili žene. Isto tako uvodimo definiciju rodno utemeljenog nasilja, uvodi se teže kažnjavanje nasilja u obitelji. Što se tiče odavanja informacija, sve što je opozicija navela je netočno, novinari ni na koji način ne mogu biti ugroženi. Meni je skandalozno da vi potičete odavanje informacija - poručila je i digla oporbene zastupnike na noge.

- Vi ste zadnja osoba s one strane sabornice koja bi trebala govoriti o zaštiti žena od nasilja, vi ste jedina ženska zastupnica HDZ-a koja je svojedobno glasala protiv ratifikacije Istanbulske konvencije i sada ćete nam tu govoriti o zaštiti žena i djeca, ma dajte molim vas - uzvratila joj je Kekin, ali i Mostov Nikola Grmoja.

- Piše u Zakonu da novinari ne mogu odgovarati, ali im se mogu uzimati mobiteli, tražiti izvor i samim time onemogućiti izvor da informacije o istragama izađu u javnost. Zašto se toga bojite? Nije tu ugrožena presumpcija nevinosti, nije AP osuđen što su njegove poruke izašle u javnost, ali mi znamo da tu sada nešto smrdi - rekao je, a HDZ-ov Nikola Mažar mu odgovorio da bolje pročita Zakon.

- U 23 zemlje je i strožiji zakon nego ovaj koji će HDZ donijeti da zaštiti interes svih u postupku - rekao je.

Jelkovac nije ostala dužna odgovor.

- Radim i glasam prema svojim uvjerenjima, a ženama sam pomagala u konkretnim slučajevima više vjerojatno nego vi koji nastupate kao teoretičar. Kolega Grmoja, pa i danas su izvidi tajni pa nitko od novinara nema problema - istaknula je i povukla na reakciju i svoju kolegicu Nadu Murganić.

- SDP-ova vlada nije se usudila dati u sabornicu ovu Konvenciju, to je učinila HDZ-ova vlada - podsjetila je.