Plenković poručuje: Ne vidim nikakav razlog za štrajk sudaca

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak kako su pregovori o povećanju plaća sudaca u tijeku, podsjetio je da je njegova Vlada u prvom mandatu osjetno podigla sudske plaće te je poručio da ne vidi nikakav razlog za štrajk sudaca.

"Razgovori o plaćama sudaca traju... U ovom trenutku mislim da je najvažnije da se nastavi rad radne skupine koja priprema novi zakon i nova rješenja, rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Na pitanje novinara hoće li se i on uključiti u pregovore uzvratio je: "Nismo još u toj fazi".

Premijer se osvrnuo i na slučaj krčkog suca Antona Hlače koji je odgodio ročište jer ga je "spopala zlovolja" kad je vidio platnu listu, a upitan kakva bi kazna za tog suca bila primjerena, Plenković je odgovorio da će o tome odlučiti tijela u pravosuđu.

"Ljudi nastoje biti efektni, on je mislio da je to efektno, jedno je to reći na kavi... a drugo je to navesti u odluci kao razlog da se ne održi ročište. To je neozbiljno", ustvrdio je premijer.

Plenković je komentirao i jučerašnje lokalne izvanredne izbore u Varaždinu i Čabru gdje su se birala nova gradska vijeća te u općinama Kali i Kukljica na otoku Ugljanu gdje su se birala nova općinska vijeća, a HDZ nigdje nije osvojio većinu.

"Primili smo na znanje te rezultate. U svakom slučaju ono što je važno, tako i tako tu nije bilo izbora za čelnu osobu gradskih odnosno općinskih vlasti, dakle za gradonačelnike i lokalnu vlast", rekao je.

Smatra da 'pretjerani izvanredni izbori i raspuštanja na lokalnoj razini ne donose neku veliku korist niti veliki odaziv birača'.

"U svakom slučaju, mi ćemo nastaviti kao i do sada surađivati po jednakim načelima sa svim jedinicama lokalne i područne samouprave kao što smo to činili i do sada", ustvrdio je premijer.

