Plenković predstavio prioritete predsjedanja: Pokazali su i logo

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici predstavlja prioritete hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine.

Prioriteti su, pokazao je Plenković na prezentaciji, idući:

- Europa koja se razvija

- Europa koja povezuje

- Europa koja štiti

- Europa koja je utjecajna

Foto: Snježana Krnetić/24sata

Premijer je istaknuo i teme plana među kojima se nalazi održiv Višegodišnji financijski okvir EU-a za razdoblje od 2021.-2027. te provedba Europskog stupa socijalnih prava, što uključuje i zaustavljanje negativnih demografskih trendova. Pod istaknute teme je Plenković također naveo i Transeuropsku prometnu mrežu te sigurnost i strateške smjernice Unije za područje slobode, sigurnosti i pravde.

Na početku predstavljanja pokazan je logo hrvatskog predsjedanja EU-a. Autorica vizualnog identiteta je Iva Primorac, studentica Studija dizajna. Ona i njezin tim svoj su rad poslali na natječaj i na njemu pobijedili.

Primorac je istaknula da je pobjeda na ovom natječaju veliki poticaj za njezin daljnji rad i dokaz da u Hrvatskoj ima posla i da se može uspjeti.

Foto: Snježana Krnetić/24sata

Ispred NSB-a gdje se održalo izlaganje pojavio se i šef sindikata Vilim Ribić koji je dva puta čak postavio transparent s natpisom "ŠTRAJK", no službe su to maknule. On je na to rekao da danas štrajka 85 posto nastavnika, obzirom da su i fakulteti u štrajku.