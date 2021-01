Što se tiče Žarka Tušeka, koji je nakon serije članaka 24sata o tome kako nudi pozicije i nezakonito financiranje kampanje nezavisnom vijećniku u Oroslavju, Viktoru Šimuniću, dao ostavku na mjesto šefa ogranka stranke Krapinsko-zagorske županije, premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković je poručio da sve probleme unutar stranke rješavaju.

- I to je odmah jučer bilo riješeno, ali Tušek ima saborski mandat - rekao je.

Podsjetimo, Šimunić je bio na sastanku s Tušekom i gradonačelnikom Oroslavja, također HDZ-ovcem, i cijeli razgovor tajno snimio. Danima su 24sata objavljivala dijelove snimke razgovora Tušeka i Šimunića, a Plenković poručuje kako Šimunić nije nikakav zviždač, nego političar, koji je nasamario županijski stožer i SDP-ovog župana Željka Kolara mjesec dana prije Tušeka.

POGLEDAJTE VIDEO: Snimka Žarka Tušeka

- Išao je dva puta snimati, prvo gradonačelnika Oroslavja, a onda zajednički i saborskog zastupnika i gradonačelnika, dobro pripremljen. To je krasna politička kultura, taj isto ima veliku perspektivu, siguran sam - rekao je Plenković sarkastično poručivši kako je Tušek pogriješio i kako su to riješili tako da više ne može voditi Krapinsko-zagorski ogranak stranke.

- On je bio čak nositelj liste i mi smo tamo dobili pet mandata. I on ima svoj saborski mandat, ovo što je napravio je apsolutno neprihvatljivo, bez ikakvog naloga i mandata, bez ikakvog znanja. Ne znam kako nekome može pasti na pamet da s nekim tko nasamari i SDP-ovog župan i Stožer ide sjesti na, nije ni kava jer su zatvoreni kafići. To je tako velika greška da ne znam koliku bi zgradu trebalo sagraditi da ocijenim politički kolika je greška. Zato je prestao biti čelnik županijske organizacije - rekao je.

Na opasku da je HDZ-ov Darko Puljašić dao ostavku i na saborski mandat, Plenković poručuje kako je velika razlika.

- Ono je gore - istaknuo je.

Najprije mu je sporno kod Tušeka, dodao je, što je uopće išao sjesti s tim čovjekom.

- Ne ideš na sastanak tog tipa, pogotovo da nitko ne zna, da se s nikim nisi konzultirao. Ideš u duboki ofsajd, faul u napadu, to se ne radi i on plaća političku grešku. O sadržaju snimke, nije na meni da je to kvalificiram, na meni je da kažem "nisi tamo smio biti i to govoriti" - rekao je premijer naglasivši da je Tušek političku cijenu platio odmah.