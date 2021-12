Predsjednik Vlade Andrej Plenković pozvao je u subotu 'mostovca' Ninu Raspudića da zajedno obiđu covid-odjel infektivne klinike "Dr. Fran Mihaljević, no kako Raspudić nije došao, premijer ga je nazvao besramnim licemjerom koji dovodi ljude u zabludu.

Premijer je reagirao na prethodne navode Nine Raspudića koji je Hrvoju Zekanoviću poručio da je "žetonirani HDZ-ovac" jer je pozvao ljude da se cijepe.

"Taj besramni licemjer je jutros na jednoj od televizija napao Zekanovića da je on 'žetonirani HDZ-ovac', moja reakcija na tog besramnog licemjera je politička reakcija. Dakle netko tko je prebolio koronu, rekli ste da je bio hospitaliziran, to nisam znao, ali još gore, znači netko tko je svjestan problema, čovjeku koji je isto imao koronu, koji u Saboru izađe na govornicu i kaže ljudi imamo bolest koja je pandemija u svijetu, imamo cjepivo, cijepite se, testirajte se. I što je odgovor Raspudića, da ga politički i osobno krene difamirati kaže da je nekakav 'žetončić' i da je politički korumpiran. Moramo upozoriti na to besramno licemjerje, to nije normalno", rekao je Plenković novinarima ispred Klinike.

Dodaje da ga je nakon toga pozvao da dođe u Kliniku da vidi kako izgledaju ljudi na respiratoru, na intenzivnoj njezi te da vide što liječnici i medicinske sestre rade u brizi za pacijentima već dvije godine.

"Otkuda mu pravo da čovjeka koji svojom glavom, iz svog iskustva, iz svoje racionalizacije velikog problema kaže svoj stav, da ga proglasi sutradan politički korumpiranim, ne bi li što, poslao poruku da tu netko nekoga možda nagovara. Radi se o političkoj sekti, stranci, nakupina licemjera koji dovode ljude u zabludu, smisao njihovog djelovanja je da se manje ljudi cijepi, da se manje ljudi testira, ergo dakle više će se ljudi zaraziti i umrijeti", naglasio je premijer.

Upitan smatra li da je bolnica mjesto za takve političke poruke ili pozive, s obzirom na to da ni članovi obitelji oboljelih ne mogu u posjetu, Plenković je kazao da neće ići na covid-odjel jer razumije problem te da ne želi nikome smetati.

'Raspudić nije došao jer se prepao'

"Ali ako netko ide u javnost i vodi politiku koja je protiv cijepljenja, testiranja i zdravog razuma da smanjimo broj zaraženih, onda takvog nevjernoga manipulatora političkoga, parazita političkoga, profitera političkoga trebamo reći ajde dođi sad tu. Tu sam sat vremena, mogao je stići gdje god da u Zagrebu živi. Nije došao, znate zašto, jer se prepao, jer su se licemjeri prepali, jer ga je strah", ustvrdio je Plenković.

Dodao je kako imaju posla s ljudima koji dovode veliki broj sugrađana u zabludu, a kazao je i da je siguran kako bi Raspudiću, da je došao, "nešto došlo do glave".

Premijer je također naglasio da su ga liječnici bolnice izvijestili o trenutnoj situaciji s hospitaliziranim pacijentima te da je ona i dalje ozbiljna jer je pacijenata puno, kao i da ima puno onih koji nisu cijepljeni.

"Koristim ovu prigodu još jednom da pozovem naše sugrađane da se cijepe, da se zaštite, da se pridržavaju svih epidemioloških mjera koje smo donijeli, koje preporučuje HZJZ. Korona traje već skoro dvije godine", istaknuo je Plenković.

Poslao je poruku zahvale i poštovanja prema velikim naporima koje su liječnici, medicinske sestre i cijelo zdravstveno osoblje poduzeli u prethodne dvije godine.

"Žalimo za svima onima koji su izgubili bitku od korone, a njih je u Hrvatskoj preko 11.000, zato apeliramo na sve da budu razumni, racionalni, da poslušaju savjete stručnjaka, da poklone povjerenje onima koji znaju o čemu govore, a da ne slušaju političke profitere i parazite", zaključio je Plenković.