Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je u Trakošćanu na svečanosti obilježavanja 20. godišnjice rada Udruge 100-postotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) I. skupine. Uz njega je bio i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Kazao je da u BiH ide s porukama prijateljstva, konstitutivnosti i cjeline BiH.

- Dolazimo, ne samo ja nego i ministri, s konkretnim temama. Želimo s predsjedateljem Vijeća ministara i svima u parlamentu razgovarati o ključnim temama - najavio je Plenković dodajući da će razgovarati i ponuditi suradnju predstavnicima hrvatskog naroda, javlja Dnevnik.hr.

- Želimo više projekata. Želimo da Hrvatska dugotrajno brine o Hrvatima u BiH - dodao je Plenković.

- Bitna je poruka cjelovitosti zemlje, deeskalacija atmosfere - rekao je i dodao da se, što se tiče zaštite Hrvata u BiH, slaže s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Parlament Republike Srpske u petak je podržao prijedloge za povlačenje suglasnosti tog entiteta na cijeli niz zakona koji su na snazi u BiH što je oporba bojkotirala upozoravajući da sve to vodi u nove sukobe, a vjerojatno i u rat.

Premijer navodi da u BiH odlaze s porukom prijateljstva i uvažavanja.

- Šaljemo poruke dijaloga, uvažavanja i želimo da cijeli projekt koji je definiran u Daytonu funkcionira. Zato želim biti osobno u Sarajevu i čuti koje su odluke usvojene u Banjoj Luci - dodao je.

- Idemo sa svim onim porukama koje su dobre i koje nastavljaju dijalog. Ovo što ja idem dolje nije dizanje tenzija nego obrnuto, pružanje ruke - istaknuo je.

Istaknuo je i kako će učiniti sve da to raspada BiH ne dođe.

'Milanovićeva izjava o posjetu Ukrajini je sramotna'

O Milanovićevoj izjavi kojom je komentirao Plenkovićevu posjetu Ukrajini navodi da se radi o sramotnoj izjavi.

- Odgovorio mu je čak i Ukrajinski predsjednik. To je sramotno. Mene su naučili da, kad gostujem u inozemstvu, tamo ne komentiram domaće prijepore, pa neću to ni sada činiti - rekao je Plenković.

Komentirao i Tolušićevu izjavu

Komentirao je i objavu Tomislava Tolušića na Facebooku u kojoj se osvrnuo na aktualne medijske napise oko njegove vinarije koja se našla na meti europskih tužitelja.

- Meni izgleda da će svaki posao koji podrazumijeva troškove za konmpjutere postati problem. Meni se pale lampice i pitam stručnjake koliko to košta. Ne razumijem se u to - rekao je i dodao da institucije trebaju raditi svoj posao.

- Neka institucije poput OLAF-a i DORH-a izvole stati pred mikrofone i objasniti što radi. Vi pitate mene. Komunikacija s javnosti nije dovoljna. Ako postoji tema o kojoj javnost treba više znati - trebaju stati pred mikrofone i objasniti o čemu se radi - kazao je Plenković.

Oštro iskritizirao oporbu

Odgovorio je i na pitanje novinara o Zekanoviću i Mostu koji ga je kritizirao zbog njegova govora o cijepljenju.

- Hrvoje Zekanović je razotkrio demagogiju skupine parazita, to je ekipa koja ne zaslužuje pozornost medija. To su ljudi koji su nastali kao sekta Jambe pa su to digli na razinu mržnje prema HDZ-u. Ali HDZ je već dvaput dobio vlast, mimo ucjenjivača. Gdje su oni sada? Ne postoje - rekao je Plenković komentirajući posljednje poteze Mosta.

- Bit je političke mržnje, hate speach - rekao je Plenković.

- Ovaj put sam gledao Raspudića. Lik koji je bio komentator i koji je pljuvao kao komentator, napao je Zekanovića koji je rekao da postoji korona i da se treba cijepiti. Zbog toga je on postao što? Žetončić HDZ-a - rekao je Plenković.

- Pogledajte tog čovjeka, Raspudića, zovem ga nek u 15 sati dođe i idemo s ministrom Vilijem Berošem i Alemkom Markotić na COVID odjel da vidi kako izgledaju ljudi koji su sada na respiratoru. Cijela operacije je samo političkog karaktera. Stvar je čiste, zlonamjerne političke namjere - dodao je.

Sačiću poslao poruku solidarnosti

Navodi da je drugu dozu primio polovicom rujna i primit će treću u razdoblju u kojem treba primiti.

- Imate teze iz Mosta, 'stožerokraciju', da sam ja neki diktator, a ova ekipa miče ljude jer govore zdravorazumski. Zastupniku Sačiću koji je u bolnici i bori s koronom šaljem poruke da se oporavi i bude bolje - rekao je Plenković.

- Imamo ozbiljan problem. Svi ovi sitni profiteri, to su sitni profiteri, ja ne znam kako oni od bilo koga dobivaju još uvijek potporu - istaknuo je Plenković i pozvao građane da se informiraju o tome tko su ljudi koji generiraju mržnju samo za svoj politički profit, a ne za zdravlje građana.

- U Hrvatskoj se radi fabricirana polarizacija društva. U zemlji u kojoj imamo jedne od najliberalnijih mjera. Oni su se brisa prepali. Koji traje 0,3 sekunde. Vatice su se prepali - rekao je Plenković.

- Nije ovo protest protiv cjepiva nego protiv testiranja - dodao je i istaknuo branitelje koji se cijepe ili testiraju.

- Ovima, mufljuzima, profiterima, lažljivcima, to je tema da nešto zarade u politici - zaključio je Plenković.