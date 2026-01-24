Obavijesti

Plenković s ministrima donio je darove u Dalmaciju: Pokrenuli smo projekt od 40 milijuna eura

Foto: Zvonimir Barisin

Premijer Plenković podsjetio je da je projekt vrijedan 34 milijuna eura sufinanciran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosno instrumenta EU iduće generacije

Admiral

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u subotu je boravio u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje je sudjelovao u nizu događanja, a središnji dio posjeta obilježilo je svečano otvaranje radova na izgradnji uređaja za kondicioniranje pitke vode s izvora rijeke Jadro u Solinu.

Riječ je o projektu vrijednom oko 40 milijuna eura, koji ima strateški značaj za cijelo splitsko područje. Njegovom realizacijom osigurat će se stabilnija i kvalitetnija opskrba pitkom vodom, uz dodatnu zaštitu rijeke Jadro.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je kako se projekt uklapa u širi plan infrastrukturnog razvoja.

- Uz ovaj projekt imamo realizaciju dvije velike aglomeracije Split-Solin i Kaštela-Trogir. Tim projektima ostvarit ćemo glavne ciljeve, a to znači da ćemo imati 99 posto stanovnika priključenih na vodoopskrbu i gotovo 98 posto na sustav odvodnje - rekao je Šuta.

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević naglasio je višestruku važnost projekta.

- Ovaj projekt ima razvojnu i ekološku vrijednost, omogućuje bolje očuvanje rijeke Jadro i slobodno možemo reći da je riječ o strateškom projektu. Posebno me raduje što je ovo treći put da je premijer Plenković na ovoj mikro lokaciji, što dovoljno govori o važnosti projekta - rekao je Ninčević.

Premijer Plenković podsjetio je da je projekt vrijedan 34 milijuna eura sufinanciran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosno instrumenta EU iduće generacije.

- To je dio velikog odgovora Europske unije na posljedice pandemije COVID-19, koja je prouzročila ogromne gospodarske štete i promijenila način života. EU je kroz paket vrijedan više od 750 milijardi eura nastojala sanirati te posljedice i potaknuti razvoj - rekao je Plenković.

Tijekom boravka u Splitu, premijer je u 10.30 sati održao sastanak sa županom Splitsko-dalmatinske županije Blaženkom Bobanom i gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom u Banovini. Nakon toga, u zgradi Županije sudjelovao je na svečanosti uručenja i potpisivanja niza ugovora i sporazuma iz nadležnosti više ministarstava, među kojima su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU te Ministarstvo turizma i sporta.

U 12 sati, u hotelu Radisson Blu, Plenković će nazočiti svečanom obilježavanju 36. obljetnice osnutka HDZ-a Split.

Uz predsjednika Vlade, u Splitsko-dalmatinskoj županiji borave i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministar turizma i sporta Tonči Glavina te ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

