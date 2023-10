Plenković opleo po Milanoviću: 'To što on radi je obijest'

Obzirom da potpredsjednica Ukrajine, s kojom se u podne trebao sastati, kasni jer joj je let bio odgođen, iz Vlade je došla obavijest o pomicanju tog sastanka, ali i iznenadna najava da će se u to vrijeme održati parlamentarna većina, a da će premijer Andrej Plenković nakon toga dati izjavu.

Pratite uživo:

- Iz Izraela se dosad vratilo 69 Hrvata, a danas se očekuje povratak još 100 njih - najavio je na početku Plenković te istaknuo kako nema podataka da je itko od hrvatskih državljana ugrožen ili ozlijeđen u sukobima Hamasa i Izraela.

Osvrnuo se i na rebalans proračuna koji će biti u četvrtak.

- Proračun se povećava na 29,3 milijarde eura, a glavni razlog za rebalans su sredstva potrebna za obnovu od potresa i pakete pomoći građanima, kao i plaće

- Važno je da javnost ima cijeli hologram o rastu plača u javnom sektoru. Vjerujem da ćemo se dogovoriti i o porastu božićnica - rekao je Plenković.

Dodao je i kako je razgovarao sa sindikatima te kako će državnim i javnim zaposlenicima doći do rasta plaće ukupno pet puta.

- Siguran sam da ćemo postići dogovor oko rasta osnovice plaća i da ćemo to učiniti u sljedećim tjednima uz dobru volju Vlade i sindikata. Vjerujem da ćemo se dogovoriti i oko povećanja iznosa božićnice. Od 1. siječnja će na snazi biti i paket zakona koji se odnosi na poreznu reformu koji će također dovesti do povećanja plaća - kaže Plenković.

Na koaliciji se ponovno raspravljalo o Zakonu o izbornim jedinicama, a Plenković je rekao kako su stavovi koalicijskih partnera jednaki onima koje je premijer komunicirao proteklih dana.

Uputio je i kritiku predsjedniku Zoranu Milanoviću te rekao kako je kako je Vlada koju je vodio Zoran Milanović čak 15 puta imala precizno naveden datum u kojemu zakon stupa na snagu pa su i Josipović i Grabar Kitarović te zakone potpisivali na vrijeme, a isto se dogodilo i kad je Vladu vodio Tihomir Orešković, a i za vrijeme Plenkovićeve Vlade.

- I Milanović je potpisao takav zakon jednom prilikom. To dokazuje zakonodavnu praksu i to nije ništa neuobičajeno. U ovom slučaju takav postupak bio je određen odlukom Ustavnog suda jer se željelo izbjeći zakonodavni vakuum. To što je on učinio je čista obijest. Vlada će opet predložiti zakon, Sabor će ga usvojiti, on potpisati i onda će on stupiti na snagu kao što je i trebao… - poručio je Plenković.