Plenković se naljutio na šefa vojske: Nije mu poslao počasnu gardu u crvenim odorama

Za Dan državnosti je, kažu izvori Expressa, na Markovu trgu Plenki htio vidjeti počasnu bojnu u starim kostimima. Bila bi to žestoka pljuska Milanoviću i otvoreno ponižavanje. Uslijedilo je prepucavanje...

<p>Današnjoj Hrvatskoj čak ni protokol, koji uobičajeno kotira kao drugo ime za dosadnu, standardiziranu rutinu, nije sasvim “protokolarna” stvar. Šef države i predsjednik Vlade, Zoran Milanović i Andrej Plenković, zadnjih su tjedana, naime, oko njega vodili žestoki rat. Od godišnjice Bljeska do Dana državnosti iskrilo je kao u trafostanici.</p><p>Posljedice bi mogle biti ozbiljne. Zadnji u seriji sukoba ima neočekivan povod. Jedna od prvih Milanovićevih predsjedničkih odluka - a za ovu priliku važno je naglasiti da je Zoran Milanović vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske - bila je odlaganje u muzej “crvenih mundira”, kostimiranih odora iz Tuđmanove ere, koje je predsjednik zamijenio standardnim svečanim odorama Počasno-zaštitne bojne. U trenutku kad je Milanovićeva naredba “konzumirana” (na inauguraciji je bojna bila odjevena u skladu s njegovom zapoviješću), bilo je logično očekivati da je neopoziva - Roma locuta, causa finita. No, Andrej Plenković za Dan državnosti je, kažu izvori Expressa, na Markovu trgu htio vidjeti počasnu bojnu u starim kostimima. Bila bi to žestoka pljuska Milanoviću i otvoreno ponižavanje. Uslijedilo je prepucavanje kontradiktornim naredbama.</p><p>Vršitelj dužnosti ministra obrane, državni tajnik Tomislav Ivić, zahtijevao je od Počasne bojne nastup u odorama prema premijerovoj želji. Riječ je, inače, o bivšem utjecajnom hadezeovcu koji je na velikoj pozornici zadnji put viđen na unutarstranačkim izborima u HDZ-u, kad je podržavao Jadranku Kosor protiv Karamarka. U trenutku proglašavanja rezultata Ivić je “vidio semafor” na kojemu je pisalo da je Kosor izgubila.</p><p>Rekao joj je: “Odoh ja u WC, eto me odmah”, i više se nikad nije vratio. Da se sad nije “ukazao” kao Krstičevićev zamjenik, čovjek bi se zakleo da ga je zemlja progutala, ali on se samo vješto prikrio u labirintima sustava. Zoran Milanović je nakon toga izrijekom naredio upotrebu novih uniformi, pa je tako i bilo. Milanović se na polaganju vijenaca na Tuđmanov grob na Dan državnosti nije ni pojavio, jer je Dan državnosti “prema novom kalendaru” ocijenio kao proslavu dolaska HDZ-a na vlast i dovršetak privatizacije države. Iz HDZ-a su sijevnule munje: Vladimir Šeks je zatražio “impeachment”, Milanovićev opoziv, dok se u kuloarima sljedećih dana proširila vijest prema kojoj će Plenković tražiti smjenu načelnika Glavnog stožera HV-a, admirala Hranja, jer je poslušao Milanovića, a ne Ivića.</p><p>Navodno su ispitane i sve ustavnopravne pretpostavke Hranjeve smjene. Ali njih, kako nam je rekao ugledni ustavnopravni stručnjak, dr. Đorđe Gardašević s Pravnog fakulteta u Zagrebu, nema. -Ova Plenkvićeva Vlada ne može smijeniti načelnika Glavnog stožera jer je to, prema Zakonu o obrani, isključiva ovlast predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik Republike načelnika Glavnog stožera može razriješiti dužnosti izravno ili na prijedlog Vlade te nakon pribavljenog mišljenja saborskog odbora za obranu, ali ovlast same smjene ima isključivo on.</p><p>No i bez obzira na sve to, prema Pravilniku o vojnim odorama, pripadnici Počasno-zaštitne postrojbe povijesnu crveno-crnu, odnosno bijelo-crnu odoru nose u skladu s posebnom zapovijedi. A prema Ustavu, vrhovni zapovjednik oružanih snaga je upravo predsjednik Republike Hrvatske.</p><p>* Cijeli članak o podzemnom ratu predsjednika i premijera pročitajte u novom broju tjednika Express koji je na kioscima od petka, 5. lipnja</p>