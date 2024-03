Plenković: 'Ovo je tragedija za SDP, Grbin sve radi bez znanja partnera. Milanović? Nije bitan'

Radimo svoje, a o ostalome će brinuti DIP i Ustavni sud. Što se toga tiče, svejedno nam je, imamo svoj program i postignuća, kao i viziju, time ćemo se baviti, rekao je na početku konferencije za medije premijer Andrej Plenković. On je u utorak obišao KBC u Zagrebu i Agronomski fakultet, a na početku razgovora osvrnuo se na pitanje o kampanji i potezu Zorana Milanovića.

Nastavio je o napuštanju stranaka koalicije lijevog centra.

- Prvi dojam nakon raspuštanja Sabora, oni su se sastali valjda tu noć, sklapali i tražili slogan iz kampanje Grabar-Kitarović. Dezorganizirani su. Pa bez znanja partnera Grbin dogovora ovo, mislim da ni članovi SDP-a to nisu znali. Ovako krupne i velike odluke treba konzultirati - tvrdi.

Na pitanje percipira li Milanovića kao protukandidata, rekao je da ga uopće ne percipira:

- Sve što je SDP napravio je tragedija za njih. Što on radi, to je njegov problem, nije nam bitan. S onim tko nije kandidat, neću se sučeliti.

Mi smo čvrsto na desnom centru

Gledate li na stranke koje su izašle iz velike koalicije kao na potencijalne partnere?

- HDZ je čvrsto na desnom centru. Skupljamo sve razumne, konstruktivne političke stranke koje s nama dijele vrijednosti i ostvarili smo rezultate. Ako nisu isključivi, ako pokažu interes, u nekoj perspektivi mogu biti potencijalni partneri. Domovinski pokret tu ne spada, oni imaju drugu retoriku. Imali su velike šanse prije četiri godine - priča Plenković.

Što ako dođe do poništenja izbornog procesa?

- U okviru zakona mi smo u fazi da svi zainteresirani izaći na izbore za Sabor imaju rok do idućeg petka predati liste i potpise, a nakon toga ćemo vidjeti. DIP sve kontrolira i Ustavni sud, a ne mi kao stranka.

'Rezime svega'

Može li SDP namjerno inscenirati poništenje izbornog procesa?

- Mi smo pobijedili Milanovića 2016., pobijedili smo Bernardića 2020., Grbin se nije usudio doći na utakmicu 2024., ovaj se želi vratiti, izgubit će. To vam je rezime. Ovo je svojevrsni očajnički pokušaj lijeve oporbe i ranije su pokazali u kojem smjeru će ići, to je kaos, agresija, divljaštvo, primitivizam. Milanović je rodonačelnik toga, a onda ovi mali to prepisuju. I tu su razlike između nas i njih. Razlike su toliko velike da ne znam kome bi palo na pamet vratiti se vremena nikakvih uspjeha njihove vlade u razdoblju od 2011. do 2015. u usporedbi s onim što sve mi činimo - kaže Plenković.

O dolasku Tomislava Karamarka na sabor HDZ-a rekao je:

- Bivšeg predsjednika HDZ-a zovemo na sve sabore.

Na pitanje što ako Milanović da ostavku pa ga Jandroković mora zamijeniti, rekao je:

- Ne mora nitko ništa prihvatiti.