Nakon koalicijskog sastanka premijer Andrej Plenković rekao je da koalicija funkcionira normalno i dodao da očekuje da će predviđeni deficit biti na razini drugih članica EU-a. Kaže da su glavni razlog rebalansa troškovi koronakrize i manjak sredstava za zdravstvo.

- Minus 3,8 posto je naš cilj, sve je to očekivano - rekao je Plenković i dodao da će tako predviđeni deficit biti na razini drugih članica EU-a i omogućiti nastavak puta prema eurozoni.

Komentirao je i izjave o Draženu Laliću kojeg je nazvao plaćenikom.

- Što se tiče priopćenja politološkog društva, meni je žao da nisu reagirali kad je Milanović govorio o Puhovskom, to je bilo daleko gore. Ono što sam ja rekao je činjenica, istina. Javnost ne zna, kad gleda te analitičare po televizijama, ne zna tko ima kakav background i za koga agitira. U javnosti nisu svi jednako informirani. Nije u redu da je netko tko je predstavljen kao stručni analitičar, dva dana prije prvog kruga izbora, ima tako teške negativne kvalifikacije o kandidatu HDZ-a, a nekoga drugoga maltene doživljava kao svoga. To nije objektivno i nepristrano i nije ok. Nije to da ja zabranjujem nekome da kaže što misli, ali onda treba reći koja je njegova politička opcija. Da se zna da je on komentator koji agitira za lijeve opcije, javnost mora to znati. A ne da je on kao neutralan, a da gadi kandidata HDZ-a, a hvali nekog drugog. Ja ću se tome usprotiviti - rekao je Plenković.

- Valjda ja kao političar mogu reći što mislim o tome da netko kao stručnjak ulazi u medijski prostor, a gadi jedne i hvali druge - dodao je.

I dalje inzistira da se u kampanji Davora Filipovića gadilo.

- Lalić se referirao o HDZ-ovom kandidatu na najbrutalniji mogući način. Izvrijeđao ga je. U svakom slučaju, ja ću govoriti što hoću”, rekao je.

- A što vi mislite da Ivan Radić nije bio moj izbor? Ne znam s kojom ste vi agendom tu došli. Vi ste namjerno stavljali krivo ime našem kandidatu. Kome vi prodajete te priče? Moja priča je sasvim točna i istinita, to je jednostavno tako. Ništa neće promijeniti moj stav i moju želju da to govorim - rekao je Plenković reporteru RTL-a te dodao:

- Ne znam otkud teza da su Mihanović i Filipović moji kandidati, a Radić nije? Svi kandidati su moji, i oni koji su dobili i oni koji su izgubili. Svi su mediji pratili četiri najveća grada, a imali smo više pod 500 utakmica. Sve se svelo na ankete u četiri najveća grada. Bio je očit napad na kandidate HDZ-a u Zagrebu i Splitu, nema onog tko je budan i trijezan pratio kampanju, a da to nije vidio”.

Komentirajući izborni poraz Radimira Čačića od HDZ-ovog Anđelka Stričaka, Plenković je rekao da ne očekuje zbog toga probleme u koaliciji.

- Ja sam samo vidio da je zahvaljujući medijskog manipulaciji, kad ste skratili moju izjavu, on je odgovarao na nešto što nisam rekao. Kada ja kažem da je Možemo parafrazirao moju poruku iz 2016., kažem da ne znam kakvu onu Hrvatsku to vide, onu koja je osigurala cjepiva i nabavila 25 miilijardi eura za financijski okvir.. kad pustite to, onda ne bi vaš upit Tomaševiću bio da ja kažem da je Možemo protiv Hrvatske. To je medijska manipulacija, mediji nisu svete krave, ja imam dužnost i pravo braniti svoj stav, politiku vlade u konačnici i istinu - rekao je Plenković.

Potom mu je reporter N1 Hrvoje Krešić rekao da se ne prenosi uvijek sve u citatu i da iza citata idu parafraze.

- Uopće nisam fiksiran na medije. Da jesam, ne bismo pobjeđivali sa 15 županija, 75 posto županija, 45 posto gradova općina, nakon onakvog mandata lani, najuvjerljive pobjede HDZ-a - rekao je Plenković na pitanje reportera N1 Hrvoja Krešića zašto je fiksiran medijima. Krešić mu je potom rekao da, ako želi toliko uređivati medije, da se javi na natječaj koji je zasad otvoren samo za studente, ali da može brzo napredovati u piramidi.

Tu je uslijedio Plenkovićev odgovor.

- Gospodine Krešić, idete u duboke ofsajde, malo ste svi skupa postali prebahati. Ovo da si vi umišljate da meni možete nastupati profesorski, to vi sebi objesite o čavao pa gledajte u to - rekao je Plenković, prenosi N1.

- Ono što vi ovdje radite je sitni bezobrazluk koji ste si danas dopustili, ali više nemojte - rekao je Plenković i napustio konferenciju iako još nisu bila gotova sva pitanja.