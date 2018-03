'Plenković se zapošljavanjem ženinog brata ruga Hrvatskoj'

I dok iz Vlade poručuju kako premijer Andrej Plenković nema ništa s postavljanjem brata svoje supruge Ivana Maslaća, na funkciju direktora komercijalnih poslova u Zračnoj luci Dubrovnik, SDP-u je taj slučaj dokaz da se radi o "bahatom uhljebništvu kao uobičajenom HDZ-ovu modelu funkcioniranja".

Poručuju kako se Plenković ruga Hrvatskoj i osobno svjedoči koji su kriteriji za zapošljavanje u njegovoj viziji Hrvatske ključni - rođačke veze i pripadanje njegovu klijentelističkom krugu.

- To je budućnost kakvu on nudi Hrvatskoj, to je razlog zbog kojeg stručnjaci koji nisu „rođaci“ i koji nemaju HDZ iskaznicu ne dolaze do posla i odlaze iz Hrvatske. Umjesto reformama oni se bave umrežavanjem rođaka i sređivanjem visokih plaća za odabrane sa stranačkom iskaznicom. SDP neće i ne može pristati na HDZ-ov model vođenja Hrvatske u propast. Ovom bahatom uhljebništvu mora se reći dosta - priopćili su iz SDP-a.

SDP navodi da je Maslaća na to mjesto postavio novi šef Zračne Luke Dubrovnik - Frano Luetić, inače brat HDZ-ove europarlamentarke Dubravke Šuice. Dodaju da je Luetića za novog direktora Zračne Luke Dubrovnik, s plaćom od oko 20.000 kuna, krajem siječnja imenovao sam Plenković.

"Zanimljivo je da je Maslać prije samo mjesec dana postao zamjenik pročelnika nedavno osnovanog Odjela za izgradnju i upravljanje projektima u Dubrovniku, koji vodi HDZ. Svjedoci smo, dakle, cijele mreže HDZ-ova uhljebljivanja na najvišoj razini, dogovaranja zapošljavanja bez natječaja, izvlačenja visokih plaća iz gradske blagajne, odnosno tvrtke u državnom vlasništvu", navodi SDP.

Podsjećaju na nedavni slučaj s ministricom kulture Nine Obuljen Koržinek, čiji je brat Tonko Obuljen imenovan za predsjednika Vijeća HAKOM-a, te napominju da je suprug ministrice kulture također zaposlenik tog ministarstva.

Osim toga, podsjeća SDP, nedavno je brat Gorana Marića, ministra državne imovine, trebao postati članom Uprave HŽ Putničkog prijevoza.

"Brat ministra rada i mirovinskog sustava Marka Pavića isto je dobro prošao u režiji HDZ-a - troje članova njegove udruge ISUM zaposleno je u Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva, a nakon toga je spomenuta udruga od te zaklade dobila 100.000 kuna", navodi se u priopćenju.