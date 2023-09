Plenković: 'Sljedeći tjedan ćemo objaviti paket mjera i omogućiti građanima da zadrže standard'

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a. Na početku je najavio da će idući četvrtak, 14. rujna, 'Vlada donijeti sveobuhvatan paket, pomoći najugroženijima i omogućiti građanima zadržavanje standarda'.

- Govorili smo i o problemu inflacije, osvrnuli se na podatke Državnog zavoda za statistiku. Danas smo održali radni sastanak na kojem je bio i guverner HNB-a. Čuli smo i njihovu analizu inflacijskih trendova i činjenicu da je taj kolovoz uvijek tijekom ljetne sezone donekle specifičan mjesec zbog rasta potrošnje, ali i cijena, osobito na obali i naravno u uslužnim aktivnostima - hrana, piće, smještaj, sve što je vezano za turističke djelatnosti i s njima povezane druge gospodarske aktivnosti što naravno pridonosi rastu inflacije.

- Međutim, treba se osvrnuti na činjenicu da su u našem mandatu od 2016. do danas realne plaće povećane za 20%, dakle ukupni rast plaća u odnosu na inflatorne pritiske. Kada se jedno oduzme od drugog, onda dolazimo do toga da je plaća rasla 20%. Danas je prosječna plaća 1150 eura u Hrvatskoj, a 2016. prije 7 godina kada je Vlada krenula bila je 749 eura, to je dakle 400 eura više nego tada. Također, povećali smo i minimalnu plaću. Inflacija je bila u 2023. nešto viša, no usporedi radi, prosječna neto plaća povećana je, bila primjerice od 2009. do 2016. samo 45 eura. Dakle, povećanja plaća u našem mandatu, bilo da je riječ o minimalnoj, medijalnoj ili prosječnoj plaći, bila su puno veća nego u bilo kojem razdoblju prije, rekao je premijer.

Nabrojao je još nekoliko tema o kojima je raspravljalo Predsjedništvo, poput posjeta crnogorskog predsjednika.

- Razgovarali smo o nizu pitanja suradnje potpora Europskom putu Crne Gore, ali isto tako i potpora rješavanju otvorenih pitanja koja su na dnevnom redu. Izvijestili smo danas o susretu s predsjednicom Rezidualnog mehanizma, dakle Haških sudova. Ministar Malenica i ja smo imali sastanke, izrazili nezadovoljstvo odlukom u vezi Simatovića. S druge strane, izrazili smo očekivanja da daljnja suradnja s Haškim sudom, odnosno onim što je ostalo što se tiče Hrvatske, bude korektna, osobito kada je riječ o arhivima. Evo, to je ukratko ono što je bilo najbitnije. Stranačke aktivnosti su redovite, svi su spremni na niz političkih aktivnosti ove jeseni, najavio je.

Odgovarajući na pitanja o inflaciji i paketu mjera, kao i o restrikcijama prema onima koji su neopravdano podizali cijene, rekao je da "oni koji su iskoristili krizu, kontekst povoljnijih cijena energenata, nisu dobro postupili" te da je važno da paketi pomognu najugorženijima.

- Protiv inflacije se možemo boriti mjerama monetarne politike, povećanjem kamatnih stopa, ili fiskalne politike, što radi Vlada, a to je porez. Tako smo prošle godine uveli dodatni porez na dobit i uprihodili oko 235 milijuna eura. To država može redistribuirati onima kojima je potrebno, recimo umirovljenicima- dodao je.

Napomenuo je da oni koji formiraju cijene moraju voditi računa o maržama, troškovima i slično.

Na pitanje treba li smijeniti Barbarića ili Filipovića, rekao je da će mediji biti prvi koji će saznati odgovor, a to će biti kad on odluči.

- Donijet ćemo odluke kad mi hoćemo, a ne kad drugi hoće- dodao je.

USKORO VIŠE