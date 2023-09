'Na mjesta ambasadora šalju iz Vlade vršitelje dužnosti sa Zrinjevca, to je tiha penetracija'

Što da vam ja još kažem? Predstojnik mog Ureda je bio prije dva dana na televiziji i sve je rekao, a ja sam rekao iste stvari prije toga, koje je on ponovio, čak malo konciznije nego ja. Dalje nemam što za reći, kazao je predsjednik Zoran Milanović na pitanje novinara ima li pomaka u dogovoru s Banskim dvorima oko imenovanja veleposlanika kojima je istekao mandat. Među ostalim, istekao je mandat i veleposlaniku u Crnoj Gori, čiji je predsjednik danas u službenom posjetu Hrvatskoj.

Treba se zapitati, dodao je, kome ova situacija odgovara.

- Meni ne odgovara da Hrvatska u tri i pol godine nije zamijenila ni jednog ambasadora osim jednog kojeg je tražio premijer Plenković. Je li iz toga teško izvući nekakav zaključak? Predstojnik Ureda, Miljenić, sve je ispričao, i motive i nemoral i neprincipijelnost... - rekao je naglasivši kako on u ovom trenutku nema niti jednog kandidata za neko veleposlaničko mjesto.

- Evo, ne znam, neki ljudi su i preminuli. Nema ništa, ali moraš sjesti i razgovarati, to je po duhu i slovu našeg Ustava, Zakona, svih naših općih akata, dakle, ne ide na silu. Pitajte se kome prezervacija ovog stanja više odgovara - meni ili onome koji želi zadržati potpunu kontrolu i to nad kakvim resursom? Ne'š ti ambasadora. I onda na njegova mjesta dolaze otpravnici poslova, to je tiha penetracija. Ambasador će u jednom trenutku otići, dojadit će mu, izgubit će živce, htjet će se vratiti negdje doma i onda će sa Zrinjevca poslati - koga? Vršitelja dužnosti. To se događa - poručio je.