Plenković: Suradnja Hrvatske i Mađarske potrebnija Mađarima

Premijer Andrej Plenković boravi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (DNŽ) uz ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića te ministricu kulture i medija Nine Obuljen Koržinek. Nakon svečane sjednice Dubrovačko-neretvanske županije u Kazalištu Marina Držića obratio se medijima.

Istaknuo je kako se na sjednici govorilo o brojnim projektima u DNŽ, a najvažniji je dovršetak Pelješkog mosta i pristupnih cesta.

- Činjenica da će most biti pušten promet ovog ljeta znači puno za kvalitetu života, ali i za turizam - rekao je i dodao kako će se jug Hrvatske razvijati još bolje.

'Suradnja Hrvatske i Mađarske potrebnija je mađarskoj strani'

Komentirao je i prvu isplatu Hrvatskoj od Europske komisije u iznosu od 700.000 milijuna kuna te najavio i drugu tranšu.

- Moramo s puno više distance reagirati na takve izjave. Nije prva, vjerojatno nije ni zadnja. Bitne su činjenice. U kontekstu energetske krize, u ovom slučaju, suradnja Hrvatske i Mađarske potrebnija je mađarskoj strani - rekao je Plenković.

Dodao je kako trebamo ulagati u energetsku infrastrukturu i osigurati opskrbu našim građanima i gospodarstvu te biti sigurnost našim prijateljima i partnerima.

'Hrvatska čuva sve strateške interese'

- Mnoge zemlje ovise potpuno o ruskom plinu, Hrvatska ovdje ima važnu ulogu na europskoj razini - rekao je te dodao kako Hrvatska čuva sve strateške interese.

- Janaf ima te kapacitete. Hrvatska je spremna igrati tu važnu ulogu - govori Plenković.

Komentirao je i Orbanovu retoriku.

- Služi prije svega o postizanju dogovora o sankcijama Rusiji. Rekli smo u Versaillesu da napuštamo rusku opskrbu - kazao je premijer i dodao kako treba naći alternativu, a svi to sagledavaju trenutno.

- Te izjave ne pridonose pozitivnoj atmosferi - dodao je.

Slučaj Čavajda: 'To nema baš nikakve veze sa zakonom'

Novinari su ga upitali zašto se ne donosi zakon o pobačaju.

- Ovaj slučaj nema baš nikakve veze sa zakonom - rekao je o slučaju gospođe Čavajde. Premijer tvrdi kako sustav mora biti obazriv i vjeruje da liječnici s kojima gospođa Čavajda sada komunicira tako i postupaju.

- Ovo ima veze s teškom situacijom koju nikome ne bismo poželjeli. Prvo suosjećanje prema njoj, imamo zakon na snazi, jasno regulirane situacije nakon 10. tjedna trudnoće, postoje povjerenstva i treba pričekati stav drugostupanjskog povjerenstva nakon čega ćemo svi biti upućeniji - rekao je.

'Milanović je u šuškavcu podržavao Komšića u kampanji na uštrb kandidata hrvatskih stranaka'

Komentirao je i izjave predsjednika Zorana Milanovića te izbore u BiH.

- Milanović je u šuškavcu podržavao Komšića u kampanji na uštrb kandidata hrvatskih stranaka. Ne sjećam se da je tad govorio o izdaji nego je grlato podržavao Komšića. Mi smo bili za hrvatske kandidate, upozoravali na nedopustivu praksu… Mi na izbornom zakonu radimo kontinuirano. Ne ponašamo se tako da stvaramo neprijatelje, a ako netko drugi cijelo to vrijeme podriva naše napore i udaljava drugu stranu od dogovora, onda taj ne čini dobro Hrvatima u BiH nego ih zloupotrebljava. Teret za nepoštene izbore je na njima, a ne na Hrvatima. Uvjereni smo da će prije ili kasnije shvatiti da BiH može dobro funkcionirati po modelu 1-2-3 samo ako su svi zadovoljni. Nije normalno da godinama Komšić ne dolazi u posjet hrvatskim institucijama niti da itko od nas ide u Sarajevo. Zato ćemo raditi po svome - kaže premijer.

Milanović ga je nazvao izdajnikom, a on je na to komentirao "On se ponaša tako već dvije godine. Vidim da su mnogi požalili što su glasali za njega. Spustio je političku komunikaciju u Hrvatskoj na nivo prostačenja, ulice, vrijeđanja i divljaštva. Mi mu u tome nećemo biti partneri".

