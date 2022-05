Kotromanović: 'Otišao bih u Kijev da sam na Milanovićevom mjestu, ali prije Plenkovića'

Vojni analitičar Ante Kotromanović za RTL Danas komentirao je današnju paradu Putinove Crvene armije, što je izgubio a što dobio ratom, te kakva je situacija nakon dva mjeseca borbe.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Meni je to jasna njegova poruka: sukob ide dalje, agresija ide dalje, ruska vojska neće stati dok ne osvoji taj svoj dio ciljeva makar to u ovom trenutku bili minimalni ciljevi. U njegovom govoru se čulo ono što govori već dva mjeseca. Danas je prvi put ispalio o NATO agresiji na Krimu, što je potpuna glupost i nema smisla - kazao je Kotromanović.

- Ići će na pokrajinu Dombas i na njoj nekako završiti sav taj sukob koji traje već dva mjeseca - dodao je

Smatra kako Putin nema velik izbor, niti može može izvući nešto novo. Politički može kalkulirati na nekakvim pregovorima i to je to, rekao je.

- Na vojnom polju on još ima jaki argument i ima oko 200.000 vojnika. Zauzimanje Odese i Harkiva će mu biti jako upitno - govori vojni analitičar i dodaje da će se Putin koncentrirati na istočni dio teritorija koji će pokušati zauzeti uskoro.

- To mu je jedini 'as' u rukavu - zaključuje.

Zrakoplovstva na ceremoniji nije bilo: 'Ruski piloti su obučeni za letenje u svim vremenskim uvjetima'

Komentirao je i to da zrakoplovstva na ceremoniji nije bilo, kako rusi tvrde, zbog lošeg vremena.

- Ruski piloti su obučeni za letenje u svim vremenskim uvjetima. Ne vidim koji bi bio drugi razlog osim tog da su oni službeno rekli da se ne može letjeti zbog uvjeta u zraku. Oni imaju moderne avione i dobre pilote. Mislim da bi netko radio neke sabotaže, to baš ne vjerujem i nemoguće je doći do tih aviona. Oni bi rado voljeli pokazati dio tih snaga - tvrdi Kotromanović.

'Ukrajinci se vrlo dobro brane'

Putin je danas izravno spomenuo mrtve i ranjene, ali bez konkretnih brojeva.

- Nećemo ni čuti brojke. Prema procjenama ima oko 15.000 poginulih Ruskih vojnika u Ukrajini. Stanje je predvidljivo i nije se ništa promijenilo posljednjih nekoliko dana. Nekoliko manjih mjesta i sela je Rusija zauzela. Ukrajinska vojska se dobro i grčevito brani - objašnjava analitičar.

- Rusi su puno oprezniji nego prije, puno su sustavniji, puno su brutalniji u svojim nastupima i spori. Jako teško probijaju tu prvu crtu. Ukrajinci se vrlo dobro brane i imaju tu elastičnu obranu s nekoliko vrsta obrane. Udaraju ih s boka - pojasnio je Kotromanović.

Kotromanović je rekao da je na mjestu Putina ne i trošio svoje vojnike na napade na čeličanu Azovstal jer se radi o iscrpljujućem i dugačkom sukobu koji će potrajati, ali najviše ovisi o zalihama branitelja u samoj čeličani.

'Očekivao sam da će premijer Plenković i ranije otići u Kijev'

- Iskreno ja sam očekivao da će premijer Plenković i ranije otići u Kijev. To je u redu s Hrvatskom politikom i mislim da sada trebamo imati suosjećanja za potrebe ukrajinskog naroda - kaže Kotromanović.

Na upit treba li i predsjednik Zoran Milanović otići u Ukrajinu, govori da to treba pitati predsjednika.

- Ja bih otišao u Ukrajinu da sam predsjednik, ali bih otišao davno prije i prije premijera - dodao je.

- Mislim da se predsjednik i premijer nisu usuglasili oko njegovog dolaska u Ukrajinu. Trebali bi surađivati. I predsjednik države i premijer su potpuno autonomne osobe i birane su da provode svoju politiku - smatra Kotromanović.

O zarobljenom Hrvatu: 'Zabranili smo humanitarni let diplomatima. Ne znam što više možemo napraviti'

Komentirao je i situaciju s zarobljenim Hrvatskom koji se borio na strani Ukrajine.

- On je ratni trofej za Rusiju. Vidimo da su napravili jedna promo s njim, što je dobro jer nije likvidiran. Loše je to što smo napravili jedan nediplomatski potez kada smo zabranili humanitarni let diplomatima. Ne znam što više možemo napraviti. Loptica je na strani ministarstva vanjskih poslova i nisam sigurna da oni uopće imaju kontakt s ruskom stranom - zaključio je Kotromanović.

Najčitaniji članci