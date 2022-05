UŽIVO Milanović je na FER-u

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović nazočit će otvorenju 15. sajma poslova Job Fair u organizaciji Fakulteta elektronike i računarstva Zagreb, Centra karijera FER-a, Saveza studenata FER-a i Kluba studenata elektrotehnike (KSET).

Previđeno je i prigodno obraćanje predsjednika, a nakon otvorenja će Milanović obići štandove na Sajmu poslova.

PRATITE UŽIVO:

- Mi moramo kao nacija, kao država prestati biti, i stvarno i verbalno, ovisnici europskih fondova. Njih treba iskoristiti do kraja, a mi smo u tome loši. Skoro pola ide na poljoprivredu, svaka čast, ali to je socijala. Ostaje oko 3 milijarde kuna, ne eura, za ostatak. Je li to cijena koja se isplati? - rekao je Milanović

