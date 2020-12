Premijer Andrej Plenković je uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a u ponedjeljak komentirao cjepivo i nabavku zrakoplova. Naime, cjepivo protiv korone dobilo je uvjetno odobrenje u EU.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Bilježimo puno manji postotak u odnosu tjedan na tjedan i to je ohrabrujuće. Na nama je svima da se taj trend i nastavi. Nastojimo što je više moguće smanjiti fizičke kontakte koji su se pokazali ključnima za zarazu. Ovaj period u koji sad krećemo od sutra pa do 8. ili 10. siječnja jako je važan da jednim discipliniranim ponašanjem najvećeg dijela naših građana smanjimo što je više moguće zarazu, to je cilj - rekao je premijer te nadodao kako se njegova Vlada uspješno bori s pandemijom.

- Za Vladu, HDZ, cijelu Hrvatsku i Europu ovo je bila godina koja je bila vrlo zahtjevna, teška, jedinstvena. Globalna pandemija promijenila je iz korijena naš način života, utjecala na zdravstveno stanje, gospodarstvo, financije. Kada gledamo sve skupa, mislim da smo iznalazili uvijek najbolja moguća rješenja u okolnostima koje smo imali. Pratili smo priču u Kini od početka siječnja, reagirali pravodobno, izvukli bolju turističku sezonu nego mnoge druge zemlje na Mediteranu, održali izbore u trenutku koji je bio epidemiološki i politički gledano najoportuniji, održali stabilnost. Kad gledam realno, bilo je zahtjevno, teško, politički tvrdo, ekonomski i financijski izazovno, ali činili smo ono što smo smatrali da je najbolje za Hrvatsku - rekao je Plenković i naglasio kako su epidemiološke mjere adekvatne.

- Cijelo vrijeme imamo mjere na snazi. Naše su mjere adekvatne i proporcionalne sukladno širenju epidemije. One su poduzimane na temelju stručnih preporuka i svega što se sastoji u toj politici balansiranja i zdravstva i gospodarstva i financija. Okviri koje smo postavili su da neće biti policijskog sata i nema ga, neće biti kompletnog zatvaranja i nema ga. Gledamo komparativno i kako se drugi bore. Nama je žao svakog izgubljenog života, ovo je opaka bolest, osobno sam je prebolio i nije jednostavna. Drago mi je da sada situacija izgleda bolje - rekao je i pojasnio kako cjepivo neće biti obavezno te potvrdio kako će se i on cijepiti.

- Neće biti obveznog cijepljenja, tu smo odluku već donijeli. Cijela borba protiv covida-19 bazira se na načelu povjerenja prema hrvatskim građanima. Cjepivo je jedno od najvećih dostignuća u medicini uopće. Te teze je li cjepivo dobro ili ne. Ja vjerujem da će velika većina građana nakon kampanje pokloniti povjerenje struci i znanstvenicima, ali nećemo ići na obavezno cijepljenje. Nije prva doza cjepiva za marketing već za spašavanje života. U izboru života i smrti, bolji je život - kazao je Plenković.

Komentirao je i mali postotak onih koji se planiraju cijepiti, te dodao kako je uvjeren da će nakon kampanje o cijepljenju ipak većina ljudi odlučiti cijepiti se.

- Nakon problema s necijepljenjem protiv ospica u Dubrovniku shvatio sam koliki antivakserski problem imamo. Drago mi je da su znanstvenici jedinstveni, a sada je to potvrđeno i odlukom Europske agencije za lijekove koja je potvrdila da je cjepivo sigurno - rekao je Plenković. Rekao je da će se prije svega ići na cijepljenje ugroženih skupina.

Na pitanje o prekidu letova s Velikom Britanijom zbog širenja novog soja virusa Covida-19 premijer je kazao kako je to odlučeno da se zaštite životi građana u RH, odnosno kako se ne bi dogodilo da se s jednog leta zaraza proširi. Pomoći će se onima koji su zbog tog prekida morali ostati u Velikoj Britaniji, tvrdi.

Osvrnuo se i na nabavku borbenih aviona.

- Neće biti odgode. Vladino međuresorno povjerenstvo je napravilo cijelu analizu nakon ponuda koje su došle. Vlada će temeljito proučiti sve aspekte i nakon nekoliko sljedećih tjedana ćemo detaljnije o tome govoriti. Predsjednik Republike je upoznat s cijelom analizom - rekao je premijer.