Dario Hrebak i Tomo Medved do\u0161li su me\u0111u prvima, zatim je do\u0161ao Zdravko Mari\u0107, te predstavnici manjina.

- O\u010dekuje nas burna jesen, odre\u0111eni izazovi i stvari s kojima \u0107emo se morati suo\u010diti. Mislim da je dobro da se nalazimo uo\u010di konstituiranja sjednice Sabora i da doista razgovaramo o svim onim problemima s kojima \u0107emo se suo\u010diti, ali isto tako i o nekim tehni\u010dkim detaljima vezanih za samo konstituiranje - izjavio je Hrebak novinarima.

Upitan ho\u0107e li pitati tko \u0107e platiti ra\u010dun ru\u010dka u restoranu gdje se odr\u017eava sastanak, s obzirom na to da se on zala\u017ee da transparentnost, odgovorio je da je sve \u0161to se ti\u010de transparentnosti dogovorio s Plenkovi\u0107em i da ide izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi.

Ne\u0161to iza 13 sati do\u0161ao je i Radimir \u010ca\u010di\u0107.

- Razlog sastanka je potpuno jasan, nekakva vrsta informacije o tome koji model i okvir funkcionalnog povezivanja razli\u010ditih ministarstava. Svaka vrsta objedinjenja razli\u010ditih ministarstava mo\u017ee donijeti koristi u smislu pojednostavljenja. Ne u smislu pojeftinjenja, ni\u0161ta se tu spektakularno ne\u0107e dogoditi. Mo\u017ee pojednostaviti procedure i upravljanje, to je sasvim sigurno - rekao je \u010ca\u010di\u0107.

Nakon njega stigao je i Predrag \u0160tromar.

- Pa vjerojatno \u0107emo doznati neka nova imena u Vladi, naveo je Predrag \u0160tromar, te dodao da mu nije \u017eao \u0161to vi\u0161e ne\u0107e biti ministar.

- Nitko nije ro\u0111en da bude ministar - rekao je.

S 20 minuta zaka\u0161njenja do\u0161ao je i Andrej Plenkovi\u0107, ali nije davao nikakve izjave.

U 15 sati \u0107e Branko Ba\u010di\u0107 dati izjavu.

Plenković u Baltazaru okuplja svoju parlamentarnu većinu

Plenković će sutra predstaviti novu Vladu, a ujutro kao mandatar ide na Pantovčak kod Zorana Milanovića kojemu će odnijeti potrebne potpise za sastav Vlade

<p><strong>Andrej Plenković</strong> u 13 sati u popularnom zagrebačkom restoranu Baltazar okuplja svoju parlamentarnu većinu na ručku, gdje će najvjerojatnije razgovarati o tome kako će izgledati buduća Vlada.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Dolazak parlamentarne većine u Baltazar</strong></p><p>Dario Hrebak i Tomo Medved došli su među prvima, zatim je došao Zdravko Marić, te predstavnici manjina.</p><p>- Očekuje nas burna jesen, određeni izazovi i stvari s kojima ćemo se morati suočiti. Mislim da je dobro da se nalazimo uoči konstituiranja sjednice Sabora i da doista razgovaramo o svim onim problemima s kojima ćemo se suočiti, ali isto tako i o nekim tehničkim detaljima vezanih za samo konstituiranje - izjavio je Hrebak novinarima.</p><p>Upitan hoće li pitati tko će platiti račun ručka u restoranu gdje se održava sastanak, s obzirom na to da se on zalaže da transparentnost, odgovorio je da je sve što se tiče transparentnosti dogovorio s Plenkovićem i da ide izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi.</p><p>Nešto iza 13 sati došao je i <strong>Radimir Čačić</strong>.</p><p>- Razlog sastanka je potpuno jasan, nekakva vrsta informacije o tome koji model i okvir funkcionalnog povezivanja različitih ministarstava. Svaka vrsta objedinjenja različitih ministarstava može donijeti koristi u smislu pojednostavljenja. Ne u smislu pojeftinjenja, ništa se tu spektakularno neće dogoditi. Može pojednostaviti procedure i upravljanje, to je sasvim sigurno - rekao je Čačić.</p><p>Nakon njega stigao je i <strong>Predrag Štromar</strong>.</p><p>- Pa vjerojatno ćemo doznati neka nova imena u Vladi, naveo je Predrag Štromar, te dodao da mu nije žao što više neće biti ministar.</p><p>- Nitko nije rođen da bude ministar - rekao je.</p><p>S 20 minuta zakašnjenja došao je i Andrej Plenković, ali nije davao nikakve izjave.</p><p>U 15 sati će Branko Bačić dati izjavu.</p>