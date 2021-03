Andrej Plenković obratio se novinarima u Karlovcu gdje će se sastao sa zamjenicom župana koja obnaša dužnost karlovačke županice Martinom Furdek Hajdin i gradonačelnikom Damirom Mandićem.

Ranije je položio vijenac na Plitvicama. Predsjednik Zoran Milanović obratio se medijima nakon Plenkovića te rekao da su organizirana dva protokola po želji premijera Plenkovića zbog epidemioloških mjera, "valjda jer bi se međedi mogli zaraziti". Kasnije je premijera nazvao nilskim konjem.

- Koliko ja znam, nikada nije bilo ni predviđeno zajedničko polaganje vijenaca, niti nas je to pitao - rekao je Plenković na pitanje zašto nije zajedno s Milanovićem položio vijenac na Plitvicama.

Što se tiče duga veledrogerijama, premijer je poručio kako su ministri Beroš i Marić preuzeli taj problem i da će se to riješiti.

- Troškovi u zdravstvu rastu, ali uvijek ima prostora da nešto košta manje nego što košta - poručio je. Što se tiče reforme zdravstva, rekao je kako je to puno šire pitanje.

- Nisam primijetio ijedan slučaj da je falilo lijekova, kome je falilo lijekova? - upitao je Plenković i dodao da se pronađe situacija da je igdje nedostajalo nekog lijeka više od jedan dan da mu se javi.

- Reforma zdravstva traje, sigurno ste pratili koliko je zakona izmijenjeno i koliko je toga učinjeno - poručio je i dodao da, uz to koliko je koštala kriza Covida, je situacija realna i da će se zdravstvo unaprijediti.

Poručio je da tri milijarde kuna za veledrogerije nisu opcija.

- Dobro oni stoje, nisu lijekovi jeftina roba, nisam vidio da su gladni kruha - poručio je.

Što se tiče odluke da će u Zagrebu biti obavezne maske na otvorenom, Plenković je rekao da svi stožeri imaju mogućnost uvoditi strože mjere.

- Nebrojeno puta smo rekli da ublažavanje mjera mora ići u korak s osobnom odgovornošću. U svakom slučaju je to korisno, ako je puno ljudi blizu dugo vremena, mislim da smo to prošli i prije godinu dana - poručio je.

Što se tiče DSV-a, rekao je da Vlada nema nikakve veze s njima.

- Nemam uvid u to kako ti ljudi razmišljaju, to je njihov posao, ne naš, pravosuđe je neovisno - rekao je.

O Milanovićevom istupu

- Milanović je sad ovo iskoristio kao da ja nisam htio da to bude zajednički protokol, da se ne sretnemo? U cijelom kontekstu što je radio, mislim da je on trebao doći na neku konferenciju oko potresa pa je naglo otkazao. Mogli smo se tada vidjeti, bilo je prije 10-ak dana. Ja sam došao na Plitvice kao što sam i trebao doći - komentirao je Milanovićeve izjave.

- Ispada da je to normalno. Sve što gledamo je nenormalno, to je važno za znati. Ta normalna etiketa je prevara birača. Zašto iskompleksirano? Imate nekoga tko stalno ponavlja tko je dobio koliko glasova, okej, to su izbori u dva kruga, neka se prisjeti izbora 2016., je li tada kao lider SDP-a kojeg sam porazio, možda dobio milijun glasova? Ili pozivanje na neku veliku koaliciju 2011.? Što se prije toga dogodilo, Bajićeva optužnica, slučaj Sanader, tada bi pobjedio bilo tko da je bio na čelu SDP-a. A i zaboravio sam, 2016. je koji sam lani digao telefon i čestitao mu, ja čekam već četiri i pol godine da mi čestita na izborima 2016. - rekao je Plenković.

- On bi htio da su predsjedničke ovlasti veće nego što jesu, a on je prvi kao premijer dovodio u pitanje ovlasti predsjednika. Sada neka živi u ovlastima koje ima, dapače, uz respekt Sabora i Vlade, to je jako važan detalj. "Catch" broj 3 su laži koje se odnose na cijeli proces predlaganja kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda. Ako netko zna, barem njegov Ured, zna što su propisi koji su na snazi. Do momenta do kad nije završio natječaj koje je raspisao DSV, ništa nisam čuo od njega da ima problem sa Zakonom o sudovima, je li bio lijen, je li propustio, nitko mu nije rekao? - istaknuo je Plenković i dodao kako su to sve propusti Milanovića zbog kojih svi svjedoče "silovanju procedure" koje je protuzakonito.

- Lijen si, propustiš rokove, i onda kreneš silovati proceduru i odmah osudiš na propast kandidaturu profesorice koju predlažeš. To je jedan nepotreban cirkus, političko divljaštvo i nekultura. Čuo sam i proste riječi danas. To nije razina kulture i komunikacije dostojne predsjednika republike, o tome treba voditi računa - rekao je.