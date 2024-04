Plenković u novoj snimci udara po Raspudiću: 'Čovjek je izrod'; Raspudić: Hvala mu na reklami

Nakon snimki u kojima se čuje kako Andrej Plenković vrijeđa članove Domovinskog pokreta i Mosta te napada medije, Nacional je u ponedjeljak objavio i novi dio snimke, čiji cijeli transkript donose u tiskanom izdanju. Na audio snimci čuje se kako Plenković dijeli Hrvatsku, iznosi brojne uvrede na račun Nikole Grmoje i Nine Raspudića.

- Grmoja… to je sve šuplja priča, to su prevaranti. Najbolji je bio Jambo, Jambo je meni još 2016. rekao: ‘Slušaj, to ti je prijatelju sekta. Sekta. Vjeruj meni.’ Svaki put kad mi pošalje poruku, ja kažem: ‘Imao si pravo!’ Jer ih poznaje. Mi nismo dovoljno znali. Zato mi moramo ostvariti rezultat koji će nam omogućiti formiranje parlamentarne većine bez nenormalnih ucjenjivača. To je naš cilj - rekao je Plenković.

Nastavio je da Most ima jednu želju i da mu se 'žele osvetiti jer ih je bacio kroz prozor'.

- Svi su za institucionalnu pomoć. Devet zastupnika, prije su za Vrapče nego za Gornji grad - rekao je, nakon čega se čuo smijeh odobravanja.

- Nije to smiješno… To nisu normalni ljudi, to se vidi. Ja sam gledao te ljude na Vladi, jedna stvar koju sam rekao i tada, tad je i Vaso rekao, to su ti luđaci, nemoj s njima. Imao je pravo. Baš luđaci. Imao je potpuno pravo, ja to nisam znao, ali sam relativno brzo shvatio o čemu se radi… To su bolesnici. Na njih nećemo računati - rekao je u nastavku te se obrušio i na Ninu Raspudića.

- …Onaj Raspudić, isto teški prevarant… to je isto sramota, znači čovjek je izrod koji nema veze s nama, koji je ljevičar, možda je neki rod, tazbina Draganu Čoviću, koji se od njega distancirao kad je čuo o čemu se radi. Oni lažu, mažu da su oni neka desna opcija. Ta desna opcija nema ništa, apsolutno ništa. Njima je cilj samo ideološki moratorij - rekao je.

Sve to u kratkoj izjavio za Nacional komentirao je u ponedjeljak i Nino Raspudić, koji je izjavio kako ne bi komentirao nečije tajno snimljene privatne razgovore, ali da je riječ očito o motivacijskom govoru u kojem Plenković “objašnjava” velikom broju HDZ-ovaca političku scenu i perspektive.

- Zgodno je kako opet ima krtice u vlastitim redovima jer je netko od njih ovo snimio i distribuirao. Umjesto suvislih argumenata kojima bi svoje uvjerio u slabost političkih protivnika slušamo Plenkovićevo nepovezano baljezganje i tračanje, mi smo tako ‘bolesnici’, ‘luđaci’, dakle izvan smo prostora razumskog pa ni ne zaslužujemo argumente - rekao je te se osvrnuo i na tvrdnju da je on ljevičar.

- Kakvo je Plenkovićevo mišljenje o inteligenciji HDZ-ovaca svjedoči to što ih pokušava uvjeriti, opet bez ikakvog argumenta da sam ja, eto, ljevičar. Nakon više od petnaest godina mog redovnog publiciranja u tisku (objavljeno u četiri knjige) i višegodišnjeg redovnog komentiranja na televiziji politike i društva s konzervativnih pozicija, ispaliti da sam ljevičar je kao da nekoga tko godinama svakodnevno javno priprema i jede meso nazovete vegetarijancem - kaže i dodaje da je zabavno što je Plenković razotkrio da i dalje redovito komunicira sa Stipom Gabrićem Jambom, koji je nedavno osuđen za zatvorsku kaznu.

- Ukratko, hvala mu na ovoj reklami u samom finišu kampanje - zaključio je.