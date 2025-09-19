Plenković zahvalio Japanu na potpori: 'Vi ste ključni partneri'

Andrej Plenković se u četvrtak u Tokiju sastao s japanskim premijerom Shigeru Ishibom te zahvalio na potpori njegove zemlje za pristupanje Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), objavio je hrvatski premijer na društvenoj platformi X.

"Zahvalni smo Japanu na potpori pristupanju Hrvatske u @OECD. ... .Japan vidimo kao ključnog partnera u indo-pacifičkoj regiji. Dijelimo zajedničke vrijednosti slobode i demokracije i poštivanja međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima", napisao je Plenković.

Hrvatsko pristupanje OECD-u se očekuje iduće godine.

Plenković je dodao da je s Ishibom razmijenio mišljenja o globalnim sigurnosnim izazovima i važnosti žurnog stabiliziranja stanja na Bliskom istoku i zaustavljanja humanitarne krize u Pojasu Gaze.

"Istaknuli smo potrebu nastavka pružanja potpore Ukrajini i postizanja pravednog mira", kazao je Plenković.

Premijer je dodao da su njih dvojica potvrdila izvrsne političke odnose dviju zemalja te se založili za jačanje gospodarske suradnje i međusobnih ulaganja.

U prvih šest mjeseci ove godine, trgovinska razmjena dviju zemalja bilježi rast od 18 posto, a na hrvatsko-japanskom poslovnom forum u sklopu Svjetske izložbe EXPO 2025. sudjelovat će preko 120 hrvatskih gospodarstvenika i institucija, objavio je Plenković ranije u petak na X-u kada je sa svojom delegacijom posjetio japansku poslovnu federaciju Keidanren.

"U tom kontekstu, izrazili smo želju za jačanjem gospodarske suradnje i povećanjem (međusobnih) ulaganja, osobito u automobilskoj industriji, energetici, visokotehnološkom i digitalnom sektoru i zelenoj tranziciji. Hrvatska izvozi tunu vrhunske kvalitete u Japan, proizvod koji je vrlo cijenjen na japanskom tržištu", naglasio je premijer.

EXPO 2025.

Dodao je da su istaknuli prioritete hrvatskog predsjedanja Inicijativom triju mora koja povezuje Baltik, Crno more i Jadran, "što je prigoda da povežemo Hrvatsku kao mediteranska vrata srednje Europe s gospodarstvom i tržištem Japana".

Plenković se u petak sastao i s Kiyotom Tsujijem, državni ministrom u uredu japanskog premijera i predsjednikom međuparlamentarne skupine prijateljstva Japana i Hrvatske.

"Sudjelovanje na @expo2025_japan doprinosi promociji Hrvatske u Japanu, unaprjeđujući naše ukupne odnose. Hrvatska i Japan nastavit će kvalitetno surađivati oko niza vanjskopolitičkih i sigurnosnih pitanja, uključujući podršku Ukrajini, stabilnost u regiji Indo-Pacifika i daljnje razvijanje Inicijative Triju mora", napisao je Plenković.

Plenković od petka do nedjelje boravi u službenom posjetu Japanu, u sklopu kojeg će u nedjelju sudjelovati na obilježavanju hrvatskog nacionalnog dana na EXPO 2025. u Osaki.

Također, u petak će se sastati i s japanskim prijestolonasljednikom Akishinom te održati predavanje na sveučilištu Keio.

Premijera prate ministar gospodarstva Ante Šušnjar, ministar turizma i sporta Tonči Glavina te državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i nacionalni povjerenik za EXPO 2025 Zdenko Lucić.

EXPO 2025 Osaka održava se od travnja do listopada na temu "Oblikovanje budućeg društva za naše živote" na umjetnom otoku Yumeshima, izgrađenom posebno za tu svrhu.