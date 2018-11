Plenković završava posjet Kini: Želimo privući nova ulaganja

Hrvatska ima povoljan geografski položaj u središtu Europe, a kao članica EU-a dio je velikog europskog tržišta od 500 milijuna stanovnika, što predstavlja veliku priliku za kineske tvrtke zainteresirane za suradnju, rekao je u utorak u Šangaju hrvatski premijer Andrej Plenković na Hrvatsko-kineskom poslovnom forumu koji je okupio predstavnike tridesetak hrvatskih i više od 130 kineskih tvrtki.

Sudjelovanjem na poslovnom forumu Hrvatska-Kina Plenković završava svoj petodnevni radni posjet drugom gospodarstvu svijeta, tijekom kojega se susreo s najvišim kineskim političkim dužnosnicima, predsjednikom Xijem Jinpingom i premijerom Lijem Keqiangom, te održao niz radnih sastanaka s čelnicima uglednih kineskih kompanija.

Plenković je otvarajući forum pozvao kineske tvrtke na ulaganja u Hrvatsku, osobito u željezničku infrastrukturu, te poručio da Hrvatska želi povećati izvoz u Kinu i uravnotežiti trgovinsku razmjenu.

"Želimo privući nova ulaganja, i zato vjerujem da će i ovi naši sastanci doprinijeti daljnjem razvoju poslovne suradnje između Hrvatske i Kine. Ovaj forum pokazuje sve veći interes hrvatskih tvrtki za kinesko tržište. Nadamo se da će vaši današnji razgovori rezultirati brojnim ugovorima", rekao je Plenković.

On se posebno osvrnuo na prednosti koje Hrvatska ima u geografskom smislu. "Hrvatska ima jedinstven položaj u Europi i to je poruka koju smo željeli prenijeti svim svojim sugovornicima u posljednjih nekoliko dana. Naše morske luke mogu postati ulazne luke za sve kineske tvrtke i za sav kineski teret koji putuje prema Europi", rekao je hrvatski premijer, podsjetivši da je Hrvatska već pet godina članica Europske unije.

"Dakle, ne radi se samo o hrvatskom tržištu, o tržištu srednje i istočne Europe, već je riječ o čitavom europskom tržištu koje predstavlja 500 milijuna potencijalnih potrošača", rekao je.

"Slikovito govoreći, ta geografska prednost znači da se na transportu može uštedjeti sedam dana putovanja i 2500 kilometara puta ako idete kroz Sueski kanal prema luci Rijeci, umjesto da idete cijelim okolnim putem do Rotterdama ili Hamburga", kazao je Plenković okupljenim gospodarstvenicima.

Naglasio je da je Hrvatska u potpunosti integrirana u transportne planove na europskoj razini, te da je fokusirana na dodatna ulaganja u željeznički sektor. "Već imamo modernu mrežu autocesta, uložili smo u razvoj zračnih luka, ali željeznički sektor je taj u kojemu trebamo poboljšanja i u kojemu tražimo partnere", rekao je hrvatski premijer, koji je dan ranije sudjelovao na otvaranju sajma China International Import Expo (CIIE), kojim Kina želi pokazati da planira dodatno otvoriti svoje tržište i uravnotežiti svoju trgovinsku razmjenu sa svijetom.

Plenković je podsjetio je da je ukupna trgovina između Hrvatske i Kine prošle godine iznosila oko 900 milijuna dolara, od čega se na hrvatski izvoz u Kinu odnosilo tek 125 milijuna dolara. "Naš je cilj da tu našu trgovinsku razmjenu uravnotežimo ... Želimo povećati hrvatski izvoz u Kinu, zato smo ovdje, želimo pomoći hrvatskim izvoznicima", rekao je.

Premijer je također naglasio važnost suradnje s Kinom u inicijativi Kina+16 zemalja srednje i istočne Europe, koja, kako je rekao, predstavlja možda najsustavniji redoviti dijalog Kine s dijelom zemalja EU-a.

"Za nas je čast što smo dobili domaćinstvo summita inicijative 'Kina+16' na proljeće 2019. u Dubrovniku. Taj format pokazao se dosad kao vrlo koristan za poslovnu suradnju", kazao je Plenković.

Također je naglasio važnost prošlogodišnje odluke uprave Hrvatskih cesta da kineskoj tvrtki China Road and Bridge Corporation (CRBC) dodijeli ugovor izgradnje "najvažnijeg infrastrukturnog projekta u našoj zemlji, Pelješkog mosta". "Riječ je o projektu koji je ukupno vrijedan 520 milijuna eura, od čega se iz europskih fondova financira 375 milijuna", rekao je Plenković, te dodao da je siguran da će CRBC izgraditi "sjajan most, spomenik trostrukog simbolizma".

"Prvo, on će fizički povezati dva dijela teritorija Hrvatske, dakle za nas je to strateški projekt povezivanja dva dijela zemlje. Drugo, bit će to najveći pojedinačni projekt koji se financira iz Kohezijskog fonda EU-a i ostat će kao najvidljivija ostavština ovog sedmogodišnjeg proračunskog razdoblja. Treće, on će zauvijek simbolizirati povezanost i suradnju između Kine i Hrvatske", rekao je Plenković, koji je u nedjelju zajedno s predsjednikom uprave CRBC-a Luom Shanom obišao 36 kilometara dugačak most Hangzhou Bay, građevinski ponos te tvrtke.

Na završetku višednevnog boravka u Kini, Plenković je rekao da je zadovoljan posjetom i razgovorima s kineskim domaćinima. "Mogu izraziti zadovoljstvo ukupnim dojmovima s političkim razgovorima na najvišoj razini, kao i s kontaktima s brojnim kineskim kompanijama koje, bilo da su iz državnog ili privatnog sektora, pokazuju jako veliki interes za Hrvatsku", rekao je Plenković.

"Mislim da je pred nama jedno intenzivno razdoblje, osobito s obzirom na činjenicu da će Hrvatska na proljeće 2019. u Dubrovniku biti domaćin idućega sastanka na vrhu inicijative Kina+16 ... Nakon toga očekujem još veću dinamiku odnosa", kazao je hrvatski premijer, dodajući da mu se stoga čini da je "ovaj posjet ostvario sve one temeljne ciljeve zbog kojih smo i došli".