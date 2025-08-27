Plenković: 'Želimo da prednosti gospodarskog rasta osjeti svako hrvatsko kućanstvo'

Premijer Andrej Plenković u srijedu na društvenoj mreži X napisao kako Vlada želi da prednosti gospodarskog rasta osjeti svako hrvatsko kućanstvo.

- Vlada će nastaviti svojim politikama poticati snažan rast BDP-a, kao i plaća, zaposlenosti, ulaganja i ukupnog životnog standarda građana. Želimo da prednosti gospodarskog rasta osjeti svako hrvatsko kućanstvo - napisao je Plenković.

Istaknuo je da je gospodarski rast od 3,4 posto u drugom kvartalu u odnosu na isto tromjesečje 2024. godine 18. kvartal zaredom s pozitivnom stopom kretanja BDP-a i treći najbrži rast unutar EU-a te se Hrvatska približava prosječnoj razvijenosti EU-a.

- Od 62 posto dosegnuli smo 77 posto prosjeka razvijenosti - kaže Plenković.

Državni zavod za statistiku objavio je srijedu prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u drugom tromjesečju realno porastao za 3,4 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

To je već 18. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste, i to brže nego u prethodnom tromjesečju, kada je rast iznosio 2,9 posto.

Prema podacima DZS-a, potrošnja kućanstava, što je najveća sastavnica BDP-a, porasla je u proteklom kvartalu za 4,0 posto na godišnjoj razini, znatno brže u odnosu na prethodno tromjesečje, kada je rast iznosio 1,7 posto.