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INTERVJU: MARIJA SELAK RASPUDIĆ PLUS+

Plenkovića je njegova arogancija spriječila da shvati koliko je problem ozbiljan!

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 5 min
Plenkovića je njegova arogancija spriječila da shvati koliko je problem ozbiljan!
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Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić (Drito) za novi Express govorio o prestrašnom zagađivanju Like, o najavljenom prosvjedu, ali i prijedlogu Vlade da ekocid postane kazneno djelo...

Plenkoviću najviše na ruku idu oporbeno nejedinstvo i međusobna prozivanja. Moj prvotni poziv na opoziv Vlade bio je poziv koji je bio usmjeren prema čitavoj oporbi, kaže nam saborska zastupnica Marija Selak Raspudić (Drito). Za Express govori o slučaju zagađenja Like, najavljenom prosvjedu, ali i prijedlogu Vlade da ekocid postane kazneno djelo. Obrazložila je zašto je on beskoristan u slučaju Gospić. Ocijenila je i kako je ovaj slučaj ozbiljna politička prekretnica koja označava početak kraja Andreja Plenkovića.

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Komentari 7
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