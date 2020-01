Plenkovićev obračun u stranci: Okršaj za HDZ ipak u travnju?!

I tjednima prije poraza Kolinde Grabar Kitarović, oni koji su ga naslućivali i najavljivali definirali su dvije teorije o tome što bi taj poraz značio za Plenkovića i za HDZ.

U prvoj teoriji tvrdilo se da bi Plenković mogao cijelu priču okrenuti u svoju korist optužujući za poraz desnicu, odnosno Milijana Brkića, pa onda i očistiti stranku od ljudi koji mu se ne uklapaju u sliku narodnjačke, demokršćanske stranke.

Potvrda te teze stigla je već u prvim minutama nakon objavljivanja izlaznih anketa, kad je Gordan Jandroković kao razlog poražavajućih brojki jasno naveo skretanje udesno u drugom krugu.

- Očito je da smo vodili pogrešnu politiku u drugom krugu, otišli smo previše desno. To nije HDZ - izjavio je.

Nekoliko minuta potom uzvratio mu je Milijan Brkić, koji je korektno čestitao Milanoviću, ali nije se složio s Jandrokovićevom procjenom. A onda je na kraju i Plenković nedvosmisleno uzroke porazu našao u nevažećim listićima i svima koji su radili za Škoru.

Spomenuo je Most, ali je jasno da je mislio i na nezadovoljnike iz svoje stranke koji su pomagali Škori. Druga teorija tvrdila je upravo suprotno - da će poraz biti vjetar u leđa Plenkovićevoj oporbi u HDZ-u, onima koji bi odmah potpisali savez sa Škorinom ekipom, pa i s čitavim nizom likova s desnoga spektra koji su se okupili u novoosnovanim Hrvatskim suverenistima.

No takve teorije polaze od pretpostavke da je ideološka podjela u HDZ-u stvarna i doista utemeljena na razlikama u vrijednosnom sustavu. A čini se da je ideologija u HDZ-u samo alat za ucjene, za ostvarivanje financijskih ili kakvih drugih nepotističkih interesa. Plenković je dosad sve takve znao pacificirati mehanizmima koji s ideologijom nemaju nikakve veze.

Tako bi moglo biti i u budućnosti, već smo - uostalom - više puta gledali igru u kojoj Plenković nakratko žrtvuje Milijana Brkića, pa se ovaj opet vraća u život. Drugi veliki problem za one koji bi sutra micali Plenkovića jest činjenica da na obzoru nema tako ozbiljnog kandidata koji bi mu se mogao suprotstaviti.

Miro Kovač je u više navrata pokušavao samoga sebe nominirati, ali to nikad nije djelovalo odveć ozbiljno. Puno je aktivniji posljednjih dana bio Davor Ivo Stier. On bi, bez dvojbe, mogao najbolje artikulirati neku desnu ideju koja bi imala političku težinu i bila konkurentna na europskoj političkoj sceni, dakle ideju oslobođenu ustaštva, a opet dovoljno crnu da se svidi domaćim jurišnicima koji na policama ističu sliku Ante Pavelića.

No iz krugova desnih Suverenista krajem prosinca su se čule i tvrdnje da bi njima, a posredno - dakle - i HDZ-ovoj desnoj opoziciji - ipak najviše odgovorala pobjeda Kolinde Grabar Kitarović, jer im je ona postala idealna meta kroz koju definiraju i svoju platformu.

S druge strane, već su se u izbornoj noći čule najave da bi se Kolinda Grabar Kitarović mogla uključiti i u borbu za vrh HDZ-a! Ali to je u kasnim satima zvučalo kao loš vic. Stranački izbori su se najprije očekivali u travnju, no Plenković želi sve učiniti da oni budu nakon parlamentarnih izbora, na kojima se on nada novom mandatu za sastavljanje Vlade.

Birat će se po modelu jedan član - jedan glas. Spominju se i Karamarko, Dragan Primorac, Penava, a kao najzvučnije ime u cijeloj priči mogao bi se pojaviti - Milijan Brkić. No ako se i ne kandidira, bit će zanimljivo vidjeti koga će Brkić podržati u utrci za novo vodstvo.

Ne treba biti iznenađenje bude li to upravo - Plenković...

