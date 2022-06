Plenkovićev savjet mladima: 'Budite hrabri', Jandrokovićev: 'Nema brzopoteznog uspjeha'

Svjesni ste da smo trenutno u jednom vrlo zahtjevnom razdoblju zbog globalnih okolnosti koje utječu na sve nas. Brzo će doći vrijeme kada ćete vi i vaša generacija preuzeti odgovornosti. Mi kao Vlada želimo pomoći mladima da imamo što kvalitetnije obrazovanje jer je ono ključno za pripreme vas na život, osnivanje obitelji, tržište rada, istaknuo je premijer Andrej Plenković obraćajući se mladima na godišnjoj konferenciji Savjeta mladih Vlade uputivši im poruku da moraju biti ambiciozni, vrijedni, konkurentni i pratiti globalne trendove.

- Morate gledati što nam to donosi četvrta industrijska revolucija i na radna mjesta budućnosti. Ništa više nije statično, svi se prilagođavaju, sve se mijenja. Očekujemo od vas da nam budete vrlo jasan signal, alarm za stvari koje smatrate da trebaju biti drugačije i kvalitetnije - poručio je pa podsjetio što je Vlada do sada sve učinila.

'Praktički svatko tko želi raditi može naći posao'

Pohvalio se kako Hrvatska ima najviše zaposlenih u proteklih 20 godina.

- Moglo bi se dogoditi da ove godine u sezoni Hrvatska prvi puta nakon ne znam ni ja koliko godina ima u jednom trenutku manje od 100.000 nezaposlenih - rekao je naglasivši da svatko tko želi raditi može naći posao.

- To je ogromna šansa za mlade općenito. Ono što svakako želimo staviti u fokus je rješavanje stambenog pitanja, kako da stanete na noge. Mi smo proteklih pet godina osigurali 15.500 strukovnih stipendija te 60.000 socioekonomskih i STEM stipendija. Uložili smo 1,3 milijarde kuna u studentsku infrastrukturu, udvostručili minimalnu studentsku satnicu, a ona će i dalje rasti, izvanrednim studentima omogućili rad, mlade do 25 godina oslobodili plaćanja poreza, a onima od 26 do 30 ga prepolovili, ukinuli smo SOR, jačali pripravništvo i samozapošljavanje... - nabrajao je premijer istaknuvši kako je mjerom samozapošljavanja, čiji su iznos s 25.000 dignuli na 150.000 kuna, 10.000 mladih ostvarilo svoju prvu poslovnu ideju.

- Što se tiče zelene digitalne transformacije, tu očekujem da budete predvodnici. To su poslovi budućnost, tu morate zauzeti najangažiraniji i najkreativniji stav jer će vaša znanja i vještine pridonijeti cijeloj zajednici i državi. Želim da promislite da napravimo tim mladih ljudi koji će dobro znati kud svijet ide, koje su šanse u Europi i što Hrvatska može napraviti da iskorači u lovljenju koraka sa zemljama srednjoistočne Europe - rekao je.

Istaknuo je kako je od 2017. mjerom subvencioniranja stambenog kredita 22.000 obitelji riješilo stambeno pitanje.

- Vodimo računa o demografskoj politici, povećavamo roditeljske potpore, ulažemo u infrastrukturu za djecu, 500 vrtića smo izgradili, obnovili, dogradili, činimo sve da pomognemo mladim poljoprivrednicima, poboljšali smo kvalitetu života na otocima - dodao je naglasivši kako nema ministarstva koji u svom programu nema mjere koje su usmjerene na mlade.

- Pozivam vas da budete ustrajni i hrabri - zaključio je.

'Da biste bili uspješan političar morate na neki način biti menadžer, znati upravljati'

Nekoliko poruka i savjeta uputio im je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

- Politika ima dva procesa, jedno je rad za opće dobro, a drugo politička borba kojoj svjedočite svaki dan gledajući sjednice Sabora i medija, gdje se predstavnici različitih političkih opcija bore za glasove birača. I vrlo često se politika svede upravo samo na to i onda ljudi pogrešno zaključuju da oni koji su u tome uspješni mogu biti uspješni političari. A da biste bili uspješan političar, osim što morate znati dobiti glasove, morate znati i upravljati, o svemu imati određena znanja i vještine, na neki način morate biti menadžeri - rekao je izrazivši nadu da će mlade generacije staviti težište na rad i obrazovanje.

- Ne samo da iznose svoja stajališta, nego da budu spremni preuzeti odgovornost. Naša znanja i iskustva su drugačija nego vaša, vi odrastate u demokraciji, vama je sloboda iznošenja stavova normalna stvar, generacije prije vas nisu imale taj osjećaj slobode i mogućnosti koje imate vi. Najlakše je biti destruktivan i kritizirati, medijima je to najatraktivnije, ali jako je važno da znate prepoznati koji su stvarni interesi ljudi i da te teme namećete kao dominantne - rekao je.

Obzirom da i sam ima djecu, svjestan je da mladima nije lako, dodao je.

- Znam koliko je društvo konkurentno, koliko je onih koji grizu u pozitivnom smislu i žele se razvijati, nije lako uspjeti, traži se od vas velika disciplina, rad i trud, no bez toga nema uspjeha. Nemojte nasjedati na priče o brzopoteznom i kratkoročnom uspjehu - istaknuo je predsjednik Sabora naglasivši toleranciju kao temelj djelovanja.

- Budite tolerantni i korektni jedni prema drugima, bez obzira na političke opcije kojima pripadate, živimo u teškom vremenu, puno je velikih izazova i da bismo mogli na njih odgovoriti kao država moramo imati stupanj kohezije bez obzira na razlike među nama, postoje neke teme koje moraju biti iznad stranačkih i partikularnih interesa - poručio je.

