Plenkovićeva magija: Prodaje iluzije, ali s vašim mirovinama

Nadam se da će stranka imati dovoljno razuma da ne razmontira jedinu pravu strukturnu reformu u zadnjih 16 godina. Jedinu koja nas gura iz socijalizma.

Otvoreno nam to kaže jedan visokopozicionirani HDZ-ovac, žestoko kritizirajući najavu svog kolege ministra Marka Pavića da će mijenjati trostupni mirovinski sustav Radi se o ideji da budući umirovljenici koji štede i u drugom mirovinskom stupu mogu dobiti državni dodatak od 27 posto na mirovinu samo ako državi predaju ušteđevinu iz drugog stupa.

Prema izračunu ministra Pavića, čak 97 posto bi izabralo tu opciju jer će tako imati veću mirovinu. A državi bi se slilo čak 87 milijardi kuna iz drugog stupa. Stručnjaci su već okarakterizirali to kao tihu eutanaziju drugog stupa i reforme koja će dugoročno, iza 2040. opet stvoriti problem koji smo imali 2000. kada je reforma počela. A država će u međuvremenu potrošiti novac.

Kupovina vremena i birača

- Ključni razlog zašto to ne treba dozvoliti je da će se opet kupiti vrijeme, novca će biti za kupovinu socijalnog mira, reforme se neće provesti. Preteći će nas i Bugarska. Država jednostavno nije dobar upravitelj novcem. Zato i svojim kolegama mogu poručiti da maknu prste s drugog stupa - kaže nam taj HDZ-ovac koji je zgrožen Pavićevom idejom i komunikacijom.

Vjeruje da će se na kraju jačati drugi stup, a država kroz uštede osigurati isplatu dodatka za prijelazno razdoblje. I još neki HDZ-ovci su nam poručili da većina Pavićevih ideja neće proći. Dakle, ne samo u stručnoj javnosti, nego i u stranci su nezadovoljni. I predsjedništvo stranke i koalicijski partneri tek čekaju Pavićevu prezentaciju.

Neki od koalicijskih partnera su također jasni: drugi stup treba ojačati.

- Radi se o nacionalizaciji drugog stupa, ali na indirektni način. Jer tko će ostaviti novac u drugom stupu ako će imati manju mirovinu? Treba osigurati svim uplatiteljima u prvi stup dodatak 27 posto i gotova stvar. Važnije je to nego smanjiti PDV s 25 na 24 posto - kažu nam u jednom HDZ-ovom koalicijskom partneru.

Nepravda za umirovljenike

Zavisno od priliva, godišnje je do 2040. godine potrebno dvije milijarde kuna za taj dodatak, odnosno oko 40 milijardi kuna. Premijer Andrej Plenković je u intervjuu za Jutarnji list više puta ponovio da je ideja tek radna, da će se o njoj razgovarati i konačni prijedlog će biti na Vladi tek u rujnu. Time je, kao što smo i najavili, poslao poruku da Pavićeva reforma baš i neće biti kako je ministar zamislio. Ali premijer je koristio u tom intervjuu i nekoliko teza koje su malo izokretanje istine.

Primjerice, Plenković kaže da jačaju drugi stup jer će se izdvajanje za njega 2021. i 2022. povećati i iznositi šest umjesto sadašnjih pet posto. To nije točno, jer će i dalje barem 80- 90 posto umirovljenika do 2040. imati premalo novca i morat će ga vratiti državi ako žele veću mirovinu i dodatak 27 posto. Zašto bi onda plaćali naknade za upravljanje fondovima ako će novac povući? Ako takva većina i vrati novac državi, drugi stup postaje besmislen. Problem niskih mirovina neće biti riješen. Premijer kaže i da će inače ljudi bez reforme imati 500 kuna manje mirovine iz oba stupa nego oni iz prvog stupa. I to je točno, ali je premijer prešutio da je to bez dodatka od 27 posto za one koji bi trebali primati kombiniranu mirovinu iz oba stupa. S dodatkom, one bi bile veće od onih iz prvog stupa i mirovine bi napokon rasle.